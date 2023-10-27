Мінсоцполітики повідомило, кого з українців можуть позбавити пенсії

Гроші будуть накопичуватись на рахунках ПФУ, але на картку особи не надходитимуть

Ті українці, яких позбавили виплат, можуть відновити їх декількома способами

Українці, які не знімали гроші зі своїх рахунків понад півроку, залишаться без виплат. Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак в ефірі телемарафону.

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«Я б хотіла всіх заспокоїти і сказати, що насправді механізм працює вже давно, багато років, і це постійна практика того, як працює система соціальних виплат і пенсій. А зараз ми навпаки працюємо над тим, щоб послабити і зробити цей механізм простішим і адаптованішим для тих громадян, які перебувають за кордоном або в зоні бойових дій і в яких є проблеми з реалізацією цього механізму», – сказала Марчак.

Вона зазначила, що українське законодавство передбачає, що якщо протягом 180 днів гроші з пенсійної картки не знімали, то виплати нараховуватися не будуть.

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«Ми не знаємо, що з цією людиною могло статися, і щоб гроші платників ЄСВ не сплачували в такий спосіб, що вони просто лежать і не використовуються ніким, ще кілька років тому було запроваджено цей механізм», – пояснила заступниця міністра.

В той самий час Марчак підкреслила, що це не означає, що пенсіонер позбавлений виплат, і додала, що пенсія акумулюється на рахунках ПФУ, але на картку людини не перераховується.

Дар’я Марчак розповіла, що для відновлення виплат знадобиться пройти фізичну ідентифікацію. Також можна це зробити за допомогою електронного кабінету ПФУ з «Дія.Підпис» або надіславши листа до Пенсійного фонду. Крім цього, якщо людина перебуває за кордоном, це питання можна вирішити в консульстві.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні проведуть пенсійну реформу. Вона передбачає нову систему нарахування пенсій.Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що новий принцип забезпечить збільшення виплат у пенсіонерів. Пенсії перерахують «практично всім громадянам», які вийшли на пенсію пізніше ніж через три роки з моменту реформи.