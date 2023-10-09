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Уряд змінить систему нарахування пенсій

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Уряд змінить систему нарахування пенсій
В Україні змінять систему нарахування пенсій
фото: to4ka.fun

З нового року уряд планує провести пенсійну реформу, у її межах зміниться система нарахування пенсій

У 2024 році в Україні проведуть пенсійну реформу. Вона передбачає нову систему нарахування пенсій. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

За її словами, новий принцип забезпечить збільшення виплат у пенсіонерів. Пенсії перерахують «практично всім громадянам», які вийшли на пенсію пізніше ніж через три роки з моменту реформи.

«Тому що за останні три роки пенсії більш-менш відповідали ринковій вартості. А от усе, що далі, було нараховано за заниженими коефіцієнтами, які менші за реальну вартість коштів. Тому для кожного такого пенсіонера буде проведено перерахунок», – зазначила міністерка.

Бальна система нівелює розбіжності в пенсійних виплатах за однаковий страховий стаж у людей, які набули пенсійного віку в різні періоди. «Новий розрахунок передбачає, що за кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок або працювала, буде вирахувано співвідношення її заробітної плати і середньої, яка була на той місяць у той рік. Тобто, планується розрахувати реальну купівельну спроможність. Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це буде людині нараховано 10 балів. Якщо більше, то 11−12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше», – пояснила Оксана Жолнович.

Підсумкова кількість балів буде унікальною для кожного громадянина України. Це забезпечить можливість щорічно оцінювати та порівнювати цей показник із середньою заробітною платою в певному році та відповідно індексувати пенсію.

«Зараз на цей проєкт ми плануємо збільшити бюджет пенсійного фонду на 100 мільярдів гривень. Це наші, українські доходи. В основному шляхом сплати ЄСВ нашими захисниками», – додала очільниця Мінсоцполітики.

Нагадаємо, раніе міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в рамках Міжнародного форуму сталого розвитку заявила, що українці зловживають соціальною допомогою та не бажають брати відповідальність за своє життя. До речі, знаючи необхідні дані, українці можуть самостійно порахувати орієнтовну суму майбутньої пенсії.

Теги: пенсія бюджет українці

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