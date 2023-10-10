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Українські підприємці в Польщі цьогоріч збільшать сплату соціальних внесків на 50%

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українські підприємці в Польщі цьогоріч збільшать сплату соціальних внесків на 50%
У Польщі зареєстровано 30 тис. українських підприємців
фото з відкритих джерел

Українські підприємці цьогоріч заплатять соціальних внесків на 6 млрд злотих до Установи соціального страхування Польщі

Українські підприємці, які працюють у Польщі, торік сплатили соціальні внески до Установи соціального страхування Польщі (ZUS) у розмірі 4 млрд злотих ($927 млн за поточним курсом), а цьогоріч очікують на зростання цих платежів на 50% – до 6 млрд злотих. Про це повідомила уповноважена уряду Польщі з питань польсько-українського співробітництва у сфері розвитку Ядвіга Емілевич, пише Інтерфакс-Україна.

«Україна і Польща часто розмовляють за підвищеної дипломатичної температури. Але при цьому експорт із Польщі в Україну торік зріс на 55%, експорт з України до Польщі зріс на 40%», – сказала вона на Другому форумі відбудови України, організованому днями у Варшаві Польським агентством з інвестицій і торгівлі (PAIH).

Емілевич уточнила, що в Польщі зареєстровано 30 тис. українських підприємців. За її словами, таку динаміку надходжень соціальних внесків від них необхідно враховувати в дискусії про преференції та допомогу для громадян України.

Уповноважена зазначила, що розвитку українського бізнесу в Польщі сприяла Польська агенція інвестицій і торгівлі, київське представництво якої з початком війни було тимчасово перенесено до Варшави, де було створено центр підтримки українського бізнесу та відкрито представництво «Дія.Бізнес».

Емілевич розповіла, що зареєстрований у Польщі український бізнес – як приватні підприємці, так і середні та великі компанії намагаються працювати на дві країни. «Багато українських фірм розглядають польський ринок як перший перед виходом на європейський ринок. Ми маємо робити щось схоже і розглядати українських підприємців у Польщі як можливих партнерів польських компаній в Україні», – сказала уповноважена.

За словами уповноваженої уряду Польщі, ще однією можливістю для польського бізнесу є та обставина, що багато товарів, які раніше вироблялися іноземними компаніями безпосередньо в Україні, сьогодні виробляються на потужностях у Польщі.

«Сьогодні великий французький, німецький чи американський капітал боїться виходу на ринок України, якого він не знає. Але дуже добре знає Польщу як тиху гавань для бізнесу, і долучатися до відновлення України вони будуть із Польщі. Для нас це великий шанс. Ключову роль у цьому процесі відіграє Польське агентство з інвестицій і торгівлі», – додала Емілевич.

Як повідомлялося, Польське агентство інвестицій і торгівлі (PAIH) у липні відновило роботу представництва в Києві. PAIH склала реєстр польських компаній, зацікавлених в участі у відновленні України, до нього увійшли понад 2,5 тис. польських підприємств.

Нагадаємо, у другому кварталі 2023 року українці у Польщі витратили 1,77 млрд злотих (14,73 млрд грн). Це на 300 млн злотих більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином, наші співвітчизники у Польщі стали другими за обсягом витрат серед іноземців.

До слова, у Польщі половина населення підтримує збереження тієї підтримки, яку зараз мають українські біженці в країні, але й майже 40% більшою чи меншою мірою проти.

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Теги: Польща бізнес українці податки

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