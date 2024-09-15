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Переселенців можуть позбавити виплат: нардеп дав роз’яснення

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Переселенців можуть позбавити виплат: нардеп дав роз’яснення
Грошей позбавлять лише тих людей, які будуть звертатися за продовженням виплат
фото з відкритих джерел

Михайло Цимбалюк розповів ,у яких випадках внутрішньо переміщені особи можуть залишитися без допомоги

Внутрішніх переселенців, у родині яких сукупний дохід на одну особу перевищує 9444 гривень (4 розміри прожиткового мінімуму) на місяць, будуть позбавляти виплат. Про це повідомив народний депутат України та заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телеканалу «Київ24».

Він наголосив, що це не буде масовим явищем, і стосуватиметься лише тих людей, які будуть звертатися за продовженням виплат.

«Тим, хто її отримав, немає механізму, як її позбавляти. Окремі випадки можуть бути, якщо людина не вказала дані, що вона змінила місце роботи, отримує більшу зарплату, змінилося місце проживання, або кількість членів родини», – пояснив нардеп.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів у проєкті бюджету на 2025 рік пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Це вплине на розмір соціальних виплат.

Також відомо, що найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, внесених громадянином. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Нововведення передбачають, що внески перетворюватимуться на певну кількість балів. Кожен бал дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати за відповідний рік. Це означає, що особи, які пропрацювали 35 років і отримували протягом цього часу середню зарплату, зможуть розраховувати на отримання щонайменше 30% свого доходу через солідарну пенсійну систему.

Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тисяч гривень. Фінансування програми здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН, а виплати триватимуть до кінця 2024 року.

До слова, Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт про професійну накопичувальну пенсійну систему, яка може запрацювати з 2026 року.  

Теги: гуманітарна допомога депутат переселенці соцвиплати

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