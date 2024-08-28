В Україні пенсії розраховуватимуть за новою системою: пояснення від Мінсоцполітики
Сьогоднішня система часто і багато зазнавала змін, тому розрахунок пенсії ускладнився
Найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, внесених громадянином. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю виданню «Укрінформ».
Наразі в Україні існує три види пенсій:
- солідарна;
- обов'язкова накопичувальна;
- добровільна накопичувальна.
«Сьогоднішня система часто і багато зазнавала змін. І тому розрахунок пенсії ускладнився. Наразі вона містить масу добавок і дотяжок, наприклад, враховується дотяжка до прожиткового мінімуму, дотяжка за стаж тощо. Люди змушені йти до фахівців, щоб вирахувати свою пенсію, бо самому це зробити майже неможливо. І ми хочемо спростити цей механізм», – сказала Оксана Жолнович.
Тепер система враховуватиме лише два критерії:
- кількість відпрацьованих років;
- кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця.
Нововведення передбачають, що внески перетворюватимуться на певну кількість балів. Кожен бал дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати за відповідний рік. Це означає, що особи, які пропрацювали 35 років і отримували протягом цього часу середню зарплату, зможуть розраховувати на отримання щонайменше 30% свого доходу через солідарну пенсійну систему.
«Крім того, виводимо гарантію – якщо ви пропрацювали мінімум 15 років і зайшли в пенсійну систему, то точно маєте право на 30% від мінімальної заробітної плати того року», – пояснила міністерка соціальної політики.
Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тисяч гривень. Фінансування програми здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН, а виплати триватимуть до кінця 2024 року.
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