Які пенсійні послуги можна отримати онлайн: роз'яснення

Не виходячи з дому можна отримати широкий спектр послуг

Пенсійний фонд України розширив можливості дистанційного обслуговування громадян. Тепер більшість послуг можна отримати онлайн через особистий кабінет на веб-порталі ПФУ або за допомогою мобільного додатка Пенсійний фонд без відвідування фізичних установ, про це повідомляє пресслужба відомства.

«Для тих, хто не має можливості скористатися електронними сервісами, залишається опція звернення до найближчого відділення фонду. При цьому громадяни можуть обирати відділення відповідно до зручності розташування та облаштування приміщень», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні у будь-якому відділенні Пенсійного фонду можна отримати широкий спектр послуг, зокрема:

Призначення і перерахунок пенсій, субсидій, пільг і страхових виплат;

Зміна способу виплати;

Поновлення чи припинення призначених сум виплат;

Переказ виплат за новим місцем проживання.

Крім того, у відділеннях надають консультації та роз'яснення щодо чинного законодавства, видають довідки про розмір пенсії та перебування на обліку, пенсійні посвідчення. Тут також можна отримати відомості із реєстру застрахованих осіб та оформити допомогу на поховання.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій відбуватиметься щороку з 1 березня.

Тим часом у липні підвищаться пенсії для деяких людей. Серед них – українці, яким виповнилося 70, 75 і 80 років. Як повідомлялося, щоб не втратити пенсію чи частину виплат, кожен громадянин має вчасно надати необхідну інформацію Пенсійному фонду України (ПФУ).

До слова, від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки.