Кабмін визначився з індексацією пенсій на найближчі роки

Індексація пенсій відбуватиметься щороку з 1 березня

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій відбуватиметься щороку з 1 березня. Про це повідомив член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Згідно з ухваленим документом, «планується забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування пенсійних виплат, призначених згідно із законодавчими актами, та щорічного проведення індексації пенсій з 1 березня».

Також уряд планує такі заходи:

упорядкування системи пенсійного забезпечення з метою посилення її справедливості та визначення єдиних підходів до нарахування страхових пенсій для всіх категорій громадян;

виконання рішень суду з пенсійних виплат та погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду;

забезпечення виплати пенсій особам, які проживали на окупованих територіях, після деокупації таких територій.

Нагадаємо, у липні підвищаться пенсії для деяких людей. Серед них – українці, яким виповнилося 70, 75 і 80 років.

Як повідомлялося, щоб не втратити пенсію чи частину виплат, кожен громадянин має вчасно надати необхідну інформацію Пенсійному фонду України (ПФУ).

До слова, від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки.