Німеччина відмовилася депортувати безробітних українців

Німецькі політики дедалі частіше висловлюють думки про обмеження біженцям з України доступу до соціальних виплат

Раніше голова баварської опозиційної партії Християнсько-соціального союзу закликав висилати безробітних українських біженців на батьківщину

Німецький уряд проти депортації українців, які не бажають працювати. Про це заявив представник Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини, пише NTV.

Речник нагадав, що Росія щодня атакує цілі по всій Україні, а також намагається зруйнувати її інфраструктуру.

«Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце», – зазначив він

Напередодні німецький політик заявив, що українські біженці повинні або знайти роботу в Німеччині, або повернутися до безпечних районів України, де вони зможуть знайти можливість зробити свій внесок у відновлення батьківщини.

Нагадаємо, голова баварської опозиційної партії Християнсько-соціального союзу у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців на батьківщину. Він також розкритикував те, що коштом грошей платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу.

До слова, низка провідних німецьких політиків наполягає, що українські біженці в Німеччині повинні бути позбавлені доступу до соціальних виплат, натомість їх слід розглядати в рамках системи надання притулку. Місцеві чиновники стверджують, що нинішню ситуацію стає «складно донести» до виборців.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини вирішив зберегти виплати безробітним українським біженцям, відкинувши вимоги опозиції зменшити ці виплати. Ця політика спрямована на швидку інтеграцію українців у німецьке суспільство та забезпечення їм можливості працювати, пише Deutsche Welle. За словами офіційного представника уряду Штеффена Хебештрайта, така позиція відповідає прагненню інтегрувати українців у німецький ринок праці та забезпечити їм гідні умови життя.