Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Як збільшити розмір своєї пенсії на 54%: інструкція

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Як збільшити розмір своєї пенсії на 54%: інструкція
Якщо вийти на заслужений відпочинок на шість років пізніше, основний розмір пенсії збільшиться на 54%
фото з відкритих джерел

Українське законодавство заохочує громадян до більш пізнього виходу на пенсію

Якщо відмовитися від призначення пенсії в 60 років та вийти на заслужений відпочинок пізніше, розмір пенсійних виплат збільшиться. Про це нагадав Пенсійний фонд.

Як збільшити розмір виплат

Українське законодавство заохочує громадян до більш пізнього виходу на пенсію. Тим, хто набув права на пенсію за віком, але після досягнення пенсійного віку виявив бажання працювати та отримувати пенсію пізніше, пенсія призначається з урахуванням набутого страхового стажу на день звернення за призначенням виплат.

Наскільки збільшується пенсія

При призначенні пенсії з відстрочкою розмір виплат збільшується:

  • на 0,5% – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;
  • на 0,75% – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Тобто, якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на період менший, ніж 60 місяців, то за кожен рік такого відтермінування вона отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5×12), за два роки пізнішого виходу на пенсію – 12% (0,5×24) тощо. А от відстрочка на шість років (72 місяці) вже збільшить основний розмір пенсії на 54% (72×0,75).

Важливо, що враховуються лише повні місяці роботи. Підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

Як призначається пенсія за віком із відстрочкою

Громадянин має повідомити Пенсійний фонд про своє бажання призначити пенсію пізніше ще до досягнення пенсійного віку. Якщо ж людина не повідомила про таке бажання, а в Реєстрі застрахованих осіб наявна інформація про весь її страховий стаж (оцифровано паперову трудову книжку), – пенсія призначається автоматично з наступного дня після досягнення пенсійного віку.

Якщо людина продовжує працювати і не звертається із заявою про призначення пенсії, а її паперова трудова книжка не була оцифрована, – вважається, що людина виявила бажання вийти на пенсію пізніше.

Пенсія за віком з відстрочкою призначається за зверненням пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, у якому набуто повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарно, коли неповні місяці підсумовуються), якщо звернення мало місце не пізніше трьох місяців з такого дня. Якщо ж пенсіонер звернувся за призначенням пенсії пізніше, – пенсія призначається з дня звернення.

Нагадаємо, що від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки.

Читайте також: Мінсоцполітики пояснило свою пораду українцям «працювати до останнього»
Теги: Пенсійний фонд пенсіонери гроші пенсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього тижня в Італії відбудеться саміт лідерів держав G7, де розглядатимуть долю заморожених активів РФ
Росія має заплатити за все. Як її змусити?
12 червня, 18:57
Доплати до пенсії для деяких категорій українців передбачені спеціальною програмою у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН у 2024 році
Як отримати доплату до пенсії від ООН: роз’яснення
19 травня, 07:19
Запорізьку область залишили багато компаній, які сплачували сотні мільйонів гривень податків
Глава Запорізької області розказав про проблему, яка виникла у місцевого бізнесу з іноземними банками
2 червня, 10:00
Перерахунок пенсій провадиться ще від 1 квітня, але кошти почнуть нараховувати лише з наступного місяця
Перерахунок пенсій: хто отримає значну доплату у червні
25 травня, 09:19
Зустріч Зеленського і Байдена запланована найближчими днями
США незабаром оголосять про нову допомогу Україні – Reuters
6 червня, 09:22
Заморожені російські активи можуть стати основою для наповнення Міжнародного компенсаційного фонду
G7 та ЄС роздумують, як використати заморожені активи Росії
8 червня, 21:12
Жінці повідомили про підозру в учиненні кримінальних правопорушень
Жінка програла у казино гроші, які зібрали з батьків класу на випускний
13 червня, 21:30
Всесвітній день донора крові. Важлива подія, яка була створена Організацією Об'єднаних Націй 23 травня 2005 року
14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:44
Українці у Польщі користуються заощадженннями, заробленими на батьківщині
Як з фінансами у українських біженців у Польщі: дані опитування
Вчора, 09:19

Особисті фінанси

Як збільшити розмір своєї пенсії на 54%: інструкція
Як збільшити розмір своєї пенсії на 54%: інструкція
Експерт розказав про користь нових тарифів на світло
Експерт розказав про користь нових тарифів на світло
Стало відомо, скільки українців визнали банкрутами у 2024 році
Стало відомо, скільки українців визнали банкрутами у 2024 році
Мінсоцполітики пояснило свою пораду українцям «працювати до останнього»
Мінсоцполітики пояснило свою пораду українцям «працювати до останнього»
Які пільги мають військовослужбовці: перелік
Які пільги мають військовослужбовці: перелік
Як підвищення тарифів на електроенергію вплине на розмір субсидії: роз'яснення
Як підвищення тарифів на електроенергію вплине на розмір субсидії: роз'яснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Чехія визначилась із майбутнім для українських біженців: є два варіанти
36K
Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?
30K
Правоохоронці затримали крота у Хмельницькій міськраді: мер міста прокоментував
17K
Підозрюваний у вбивстві української дівчинки в Німеччині затриманий у Чехії
7978
«Це буде більш справедливо». Влада змінить систему відключень світла
5518
Плани НАТО щодо нових баз в Європі викликали істерику Орбана

Новини

Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
Вчора, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua