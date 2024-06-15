Як збільшити розмір своєї пенсії на 54%: інструкція

Якщо вийти на заслужений відпочинок на шість років пізніше, основний розмір пенсії збільшиться на 54%

Українське законодавство заохочує громадян до більш пізнього виходу на пенсію

Якщо відмовитися від призначення пенсії в 60 років та вийти на заслужений відпочинок пізніше, розмір пенсійних виплат збільшиться. Про це нагадав Пенсійний фонд.

Як збільшити розмір виплат

Українське законодавство заохочує громадян до більш пізнього виходу на пенсію. Тим, хто набув права на пенсію за віком, але після досягнення пенсійного віку виявив бажання працювати та отримувати пенсію пізніше, пенсія призначається з урахуванням набутого страхового стажу на день звернення за призначенням виплат.

Наскільки збільшується пенсія

При призначенні пенсії з відстрочкою розмір виплат збільшується:

на 0,5% – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;

на 0,75% – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Тобто, якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на період менший, ніж 60 місяців, то за кожен рік такого відтермінування вона отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5×12), за два роки пізнішого виходу на пенсію – 12% (0,5×24) тощо. А от відстрочка на шість років (72 місяці) вже збільшить основний розмір пенсії на 54% (72×0,75).

Важливо, що враховуються лише повні місяці роботи. Підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

Як призначається пенсія за віком із відстрочкою

Громадянин має повідомити Пенсійний фонд про своє бажання призначити пенсію пізніше ще до досягнення пенсійного віку. Якщо ж людина не повідомила про таке бажання, а в Реєстрі застрахованих осіб наявна інформація про весь її страховий стаж (оцифровано паперову трудову книжку), – пенсія призначається автоматично з наступного дня після досягнення пенсійного віку.

Якщо людина продовжує працювати і не звертається із заявою про призначення пенсії, а її паперова трудова книжка не була оцифрована, – вважається, що людина виявила бажання вийти на пенсію пізніше.

Пенсія за віком з відстрочкою призначається за зверненням пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, у якому набуто повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарно, коли неповні місяці підсумовуються), якщо звернення мало місце не пізніше трьох місяців з такого дня. Якщо ж пенсіонер звернувся за призначенням пенсії пізніше, – пенсія призначається з дня звернення.

Нагадаємо, що від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки.