П'ять міфів про паперові рахунки за електроенергію: розвінчує постачальник електроенергії
Відмова від паперового рахунку – турбота про довкілля
Чи можна вважати електронний документ повноцінним замінником паперового? Які документи варто мати у разі, якщо необхідно підтвердити оплату за спожиту електроенергію? Електропостачальна компанія зібрала найпоширеніші міфи про паперові рахунки, які чули від клієнтів.
Міф 1. Паперовий рахунок потрібно зберігати 3 роки
Раніше рахунки були розділені на два блоки: квитанція та повідомлення. Коли клієнт сплачував за таким рахунком, повідомлення забиралось банком, поштовим відділенням чи іншою установою, яка приймала платіж і потім передавала їх енергопостачальній компанії. На підставі таких повідомлень працівники енергопостачальної компаній вносили інформацію про оплату у свої бази даних. А квитанція залишалась у клієнта і на ній банк робив відмітку про суму отриманого платежу і дату його сплати. Тому, у разі, якщо в наступних рахунках не відображалась оплата – клієнт міг прийти в абонвідділ енергопостачальної компанії показати наявні у нього квитанції і інформація таким чином вносилась в облікову базу і питання вирішувалось.
Сьогодні паперовий рахунок не містить жодних додаткових документів, таких як, повідомлення раніше. Тому потреби зберігати їх немає. Усі електронні рахунки зберігаються в Особистому кабінеті та доступні до перегляду/завантаження/друку у будь-який час.
Міф 2. Якщо треба буде довести, що я сплатила за електроенергію треба показати паперовий рахунок
Фінансові установи сьогодні не ставлять відміток про оплату на паперових рахунках за електроенергію, а лише видають чек про прийняту оплату. Якщо виникне потреба підтвердити оплату за спожиту електроенергію, то клієнтові необхідно пред’явити банківську квитанцію/чек про оплату або скріншот оплати з інтернет-банкінгу, чи витяг з банку. Паперовий рахунок за електроенергію – не є підтвердженням оплати.
Міф 3. Паперовий рахунок – це документ, а електронний – ні
Згідно діючих Правил роздрібного ринку електричної енергії для здійснення розрахунків за фактично спожиту електричну енергію постачальник має сформувати та виставити клієнту платіжний документ у паперовій або електронній формі. Кожен клієнт обирає самостійно, який формат рахунка використовувати. Зробити це можна одним кліком в Особистому кабінеті.
Міф 4. Краще мати і паперовий і електронний рахунок, тоді точно це дозволить перестрахуватись у разі втрати квитанції про оплату
Доказом оплати є банківський чек. При цьому історія операцій в банках зберігається тривалий час, тому за необхідності банк може надати клієнту документи, що підтвердять всі здійснені ним оплати. Паперовий рахунок за електроенергію від повністю дублює інформацію, яка доступна 24/7 для клієнтів, які використовують Особистий кабінет. Її можна переглянути та завантажити за весь період користування послугами електропостачальника. Тому дублювати цю ж інформацію у паперовому форматі, виключно для того, щоб зберігати їх вдома, немає потреби.
Міф 5. Ніхто не використовує електронні рахунки і Особистий кабінет
Наразі вже понад 123 тис. клієнтів у столиці відмовились від отримання паперових рахунків та використовують виключно електронні. Це свідомі громадяни, котрі турбуються про навколишнє середовище, а ще зберігають свій час. Адже рахунок в Особистому кабінеті з’являється раніше, то ж потреби чекати листоношу немає і можна оплатити за спожиту електроенергію уже після 10 числа. Також після здійснення оплати, клієнт може зайти у свій Особистий кабінет та переконатись, що гроші надійшли на рахунок постачальника.
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