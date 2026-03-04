Головна Гроші Особисті фінанси
Представник НБУ розповів, в чому зберігають заощадження українці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Серед українціві є попит на гривневі інструменти
фото: glavcom.ua

Вкладення населення в строкові гривневі депозити за минулий рік зросли майже на 20%, в гривневі ОВДП – на 67%

Українці надають перевагу гривням для своїх заощаджень. Водночас попит на валюту знизився. Про це розповіла начальник відділу аналізу міжнародної економіки Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Інна Співак в коментарі «Главкому».

За словами Інни Співак, серед українців існує великий попит на заощадження в гривнях. «НБУ, зі свого боку, докладає зусиль, щоб заощадження в гривні залишалися привабливими. Як результат, попит на гривневі інструменти є. Вкладення населення в строкові гривневі депозити за минулий рік зросли майже на 20%, в гривневі ОВДП – на 67%», – повідомила Інна Співак.

Представниця НБУ зауважила, що разом із цим попит серед українців на валюту зменшився. «Натомість чистий попит населення на валюту був майже в два рази меншим, ніж рік до того», – сказала фахівчиня. 

Інна Співак, начальник відділу аналізу міжнародної економіки Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ
Інна Співак, начальник відділу аналізу міжнародної економіки Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ
фото з відкритих джерел

Разом із цим Інна Співак додала, що Національний банк не надає інвестиційних порад. «Зазначу лише те, що рішення про зберігання заощаджень варто ухвалювати з урахуванням принципів диверсифікації та особистої схильності до ризику», – пояснила працівниця НБУ.

До слова, Інна Співак також зауважила, що стрімке подорожчання золота упродовж 2025 – початку 2026 років є під тиском підвищеного попиту. За її словами, інвестори активно шукали «безпечну гавань» та прагнули диверсифікувати свої активи в умовах посилення геополітичних ризиків.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що попри війну гривня у 2025 році залишалася привабливим інструментом для заощаджень.

економіка банк гроші гривня НБУ

