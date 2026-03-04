Представник НБУ розповів, в чому зберігають заощадження українці

Вкладення населення в строкові гривневі депозити за минулий рік зросли майже на 20%, в гривневі ОВДП – на 67%

Українці надають перевагу гривням для своїх заощаджень. Водночас попит на валюту знизився. Про це розповіла начальник відділу аналізу міжнародної економіки Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Інна Співак в коментарі «Главкому».

За словами Інни Співак, серед українців існує великий попит на заощадження в гривнях. «НБУ, зі свого боку, докладає зусиль, щоб заощадження в гривні залишалися привабливими. Як результат, попит на гривневі інструменти є. Вкладення населення в строкові гривневі депозити за минулий рік зросли майже на 20%, в гривневі ОВДП – на 67%», – повідомила Інна Співак.

Представниця НБУ зауважила, що разом із цим попит серед українців на валюту зменшився. «Натомість чистий попит населення на валюту був майже в два рази меншим, ніж рік до того», – сказала фахівчиня.

Інна Співак, начальник відділу аналізу міжнародної економіки Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ фото з відкритих джерел

Разом із цим Інна Співак додала, що Національний банк не надає інвестиційних порад. «Зазначу лише те, що рішення про зберігання заощаджень варто ухвалювати з урахуванням принципів диверсифікації та особистої схильності до ризику», – пояснила працівниця НБУ.

До слова, Інна Співак також зауважила, що стрімке подорожчання золота упродовж 2025 – початку 2026 років є під тиском підвищеного попиту. За її словами, інвестори активно шукали «безпечну гавань» та прагнули диверсифікувати свої активи в умовах посилення геополітичних ризиків.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що попри війну гривня у 2025 році залишалася привабливим інструментом для заощаджень.