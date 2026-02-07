Долар перетворюється на токсичну валюту через витівки Трампа – The Economist

На щастя для Америки, поки що у світі немає реальної альтернативи долару

Інвестори змушені шукати альтернативи, але повноцінної заміни долару покищо нема

Американський долар переживає, ймовірно, найгірші часи за всю історію. Потенційно можна говорити про те, що він втрачає роль головної валюти світу. І в значній мірі – це наслідок політики Дональда Трампа. Як інформує «Главком», про це пише The Economist.

Видання зазначає, із січня 2025 року долар втратив десяту частину своєї вартості відносно широкого кошика інших валют. Це позначається на американських фінансових активах. Наприклад, номіновані в євро американські акції майже не зросли за останній рік навіть попри те, що на внутрішніх американських біржах протягом року спостерігалося стрімке зростання на хвилі ентузіазму щодо ШІ-технології.

Крім того, протягом минулого року серед інвесторів сталося кілька епізодів масової паніки, спричинених політикою Вашингтона. Найяскравішим епізодом було стрімке падіння біржових індексів у квітні 2025 року після того, як Трамп оголосив тарифну війну усьому світу. Схожий вплив мали погрози щодо анексії Гренландії.

У такі моменти інвестори тікають від американських активів, спричиняючи падіння вартості облігацій, акцій та американської валюти. Таких епізодів за останній рік було сім – втричі більше, ніж в середньому за рік в попередні періоди.

«Ці спазми дають уявлення про перевернутий світ, у якому доларові активи більше не є безпечними. Це тривожна перспектива, враховуючи, що долар є світовою резервною валютою», – пише The Economist.

Небувалий в історії стрибок цін на золото, що спостерігався протягом останнього року, видання теж пов’язує із втратою довіри до долара: інвестори захищають себе від знецінення американської валюти та інших ризиків, пов'язаних з цим.

Автори публікації зауважують, що, на щастя для Америки, поки що у світі немає реальної альтернативи долару, тож інвестори на певний час «приречені» зазнавати збитків, тримаючи активи в американських фінансових інструментах. Але все це створює «ризик появи альтернативи».

«Як довго Америка може випробовувати свою удачу? Країні пощастило, що інвестори мають мало альтернатив долару. Дорогоцінні метали є поганою заміною твердої валюти, Однак нестабільна політика та падіння обмінного курсу роблять утримання долара ризикованішим, ніж протягом багатьох останніх десятиліть», – резюмує видання.

Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс долара на 6 січня на рекордному рівні – 42,42 грн, що на 2 копійки перевищує попередній максимум.

Раніше повідомлялося, що американський долар демонструє найбільше річне падіння з 2017 року. Банкіри з Волл-стріт прогнозують, що американська валюта буде слабкою в 2026 році. Найбільший ріст серед основних валют щодо ослабленого долара показав євро, підскочивши майже на 14% до понад $1,17 – рівня, який востаннє спостерігався у 2021 році.