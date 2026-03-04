Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Пенсії з 1 квітня: кому з українців треба терміново подати додаткову заяву до ПФУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Пенсії з 1 квітня: кому з українців треба терміново подати додаткову заяву до ПФУ
Пенсіонери з окупованих територій повинні пройти ідентифікацію, щоб не втратити виплати
фото з відкритих джерел

У Пенсійному фонді наголошують: своєчасне подання повідомлення є обов’язковою умовою для подальшого отримання пенсійних і страхових виплат

Пенсійний фонд України нагадав про обов’язковість подання повідомлення про неотримання пенсійних і страхових виплат від РФ. Зокрема, якщо особа з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року пройшла фізичну ідентифікацію, однак станом на 1 лютого 2026 року не подала повідомлення про неодержання пенсії чи страхових виплат від РФ, виплата їй продовжується. Водночас така виплата здійснюється до моменту подання відповідного повідомлення, утім не довше ніж до 1 квітня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Пенсійний фонд України.

Повідомлення мають подати особи, які:

  • перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ);
  • виїхали з ТОТ на підконтрольну Україні територію;
  • тимчасово або постійно проживають за кордоном.

Інформувати Пенсійний фонд можна одним зі зручних способів:

  • Онлайн. В особистому кабінеті на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі «Дистанційне інформування» треба поставити позначку: «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації» та/або «Не отримую страхові виплати у звʼязку з НВ/ПЗ або втратою годувальника від іншої держави, зокрема, від Російської Федерації».
  • Під час відеоконференцзвʼязку з працівником Головного управління ПФУ. Відповідну інформацію фіксують у рішенні за результатами відеоідентифікації.
  • Поштовим відправленням. Особа, яка перебуває за кордоном, може надіслати до територіального органу фонду, де вона перебуває на обліку як одержувач виплат, повідомлення у довільній формі про отримання або неотримання виплат від рф. Або зазначити цю інформацію в заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат.
  • Особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України.

У Пенсійному фонді наголошують: своєчасне подання повідомлення є обов’язковою умовою для подальшого отримання пенсійних і страхових виплат.

Нагадаємо, у 2026 році пенсії українців зростуть завдяки індексації та збільшенню прожиткового мінімуму, а сума видатків на пенсійне забезпечення значно перевищить показники 2025 року. У 2026 році мінімальна пенсія буде прив’язана до нового рівня прожиткового мінімуму, який зросте до 3,2 тис. грн. 

До слова, завдяки міжнародній угоді між Україною та Польщею, громадяни України, які працювали в обох країнах, мають право отримувати дві пенсії – від українського Пенсійного фонду та Управління соціального страхування Польщі. 

Читайте також:

Теги: Пенсійний фонд пенсія страхування правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Індексація-2026: що насправді отримали пенсіонери
Індексація-2026: що насправді отримали пенсіонери
Сьогодні, 10:32
Пряме врегулювання: як отримати виплату по автоцивілці у своєї страхової
Пряме врегулювання: як отримати виплату по автоцивілці у своєї страхової Реклама
10 лютого, 10:31
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік
5 лютого, 18:04
З 1 березня пенсії більшості українців буде проіндексовано на 12,1%
Пенсії зростуть не у всіх. Мінсоцполітики повідомило, кого омине індексація
18 лютого, 19:27
Шаміль Тарпіщев є президентом Федерації тенісу Росії
Керівник російського тенісу поскаржився на розмір пенсій спортсменів у РФ
4 лютого, 13:57
Президент підкреслив, що вважає нелогічним і несправедливим перебування в західних країнах людей, пов’язаних із режимом Путіна
Зеленський різко звернувся до росіян
15 лютого, 21:34
З 1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсій
Індексація пенсій, нові правила нарахування нацкешбеку: що змінилося з 1 березня
1 березня, 05:00
За словами Зеленського, важливо модернізувати європейське законодавство, щоб танкери, які перевозять російську нафту, не просто зупинялися, а вилучалися
Бельгія вперше затримала танкер тіньового флоту Росії. Зеленський відреагував
1 березня, 16:52
Боєць Вольт взяв у полон земляка
На Харківщині боєць ЗСУ взяв у полон окупанта, з яким виріс у одному селі
1 березня, 15:30

Особисті фінанси

Пенсії з 1 квітня: кому з українців треба терміново подати додаткову заяву до ПФУ
Пенсії з 1 квітня: кому з українців треба терміново подати додаткову заяву до ПФУ
Стартували виплати «дитячої допомоги» – Свириденко
Стартували виплати «дитячої допомоги» – Свириденко
Гречка може різко подорожчати: скільки коштуватиме у 2026 році?
Гречка може різко подорожчати: скільки коштуватиме у 2026 році?
Євро, долар, золото? Ексчлен Ради НБУ порадив українцям, в чому зберігати заощадження
Євро, долар, золото? Ексчлен Ради НБУ порадив українцям, в чому зберігати заощадження
Відсьогодні деякі купюри не прийматимуть у крамницях: деталі від Нацбанку
Відсьогодні деякі купюри не прийматимуть у крамницях: деталі від Нацбанку
Індексація пенсій з 1 березня зросте: кому збільшаться виплати
Індексація пенсій з 1 березня зросте: кому збільшаться виплати

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua