Пенсії з 1 квітня: кому з українців треба терміново подати додаткову заяву до ПФУ

Пенсійний фонд України нагадав про обов’язковість подання повідомлення про неотримання пенсійних і страхових виплат від РФ. Зокрема, якщо особа з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року пройшла фізичну ідентифікацію, однак станом на 1 лютого 2026 року не подала повідомлення про неодержання пенсії чи страхових виплат від РФ, виплата їй продовжується. Водночас така виплата здійснюється до моменту подання відповідного повідомлення, утім не довше ніж до 1 квітня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Пенсійний фонд України.

Повідомлення мають подати особи, які:

перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ);

виїхали з ТОТ на підконтрольну Україні територію;

тимчасово або постійно проживають за кордоном.

Інформувати Пенсійний фонд можна одним зі зручних способів:

Онлайн . В особистому кабінеті на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі «Дистанційне інформування» треба поставити позначку: «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації» та/або «Не отримую страхові виплати у звʼязку з НВ/ПЗ або втратою годувальника від іншої держави, зокрема, від Російської Федерації».

. В особистому кабінеті на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі «Дистанційне інформування» треба поставити позначку: «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації» та/або «Не отримую страхові виплати у звʼязку з НВ/ПЗ або втратою годувальника від іншої держави, зокрема, від Російської Федерації». Під час відеоконференцзвʼязку з працівником Головного управління ПФУ . Відповідну інформацію фіксують у рішенні за результатами відеоідентифікації.

. Відповідну інформацію фіксують у рішенні за результатами відеоідентифікації. Поштовим відправленням . Особа, яка перебуває за кордоном, може надіслати до територіального органу фонду, де вона перебуває на обліку як одержувач виплат, повідомлення у довільній формі про отримання або неотримання виплат від рф. Або зазначити цю інформацію в заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат.

. Особа, яка перебуває за кордоном, може надіслати до територіального органу фонду, де вона перебуває на обліку як одержувач виплат, повідомлення у довільній формі про отримання або неотримання виплат від рф. Або зазначити цю інформацію в заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат. Особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України.

У Пенсійному фонді наголошують: своєчасне подання повідомлення є обов’язковою умовою для подальшого отримання пенсійних і страхових виплат.

Нагадаємо, у 2026 році пенсії українців зростуть завдяки індексації та збільшенню прожиткового мінімуму, а сума видатків на пенсійне забезпечення значно перевищить показники 2025 року. У 2026 році мінімальна пенсія буде прив’язана до нового рівня прожиткового мінімуму, який зросте до 3,2 тис. грн.

До слова, завдяки міжнародній угоді між Україною та Польщею, громадяни України, які працювали в обох країнах, мають право отримувати дві пенсії – від українського Пенсійного фонду та Управління соціального страхування Польщі.