Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Безпечна гавань для інвестицій? Банківські аналітики дали прогноз, що далі буде з цінами на золото

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Безпечна гавань для інвестицій? Банківські аналітики дали прогноз, що далі буде з цінами на золото
Представниця НБУ зазначила, що загалом міцніший долар США сприяє зниженню цін на золото, тоді як послаблення долара, навпаки, зумовлює їх зростання
фото: shutterstock.com

Представниця НБУ: «Динаміка цін на золото також пов’язана з геополітичною невизначеністю»

Начальник відділу аналізу міжнародної економіки Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Інна Співак зауважила, що стрімке подорожчання золота упродовж 2025 – початку 2026 років є під тиском підвищеного попиту. За її словами, інвестори активно шукали «безпечну гавань» та прагнули диверсифікувати свої активи в умовах посилення геополітичних ризиків. Про це Співак зазначила в інтерв'ю «Главкому».

«Під тиском підвищеного попиту протягом усього 2025 – початку 2026 років золото стрімко здорожчало. Вагомими мотивами зростання цього попиту був пошук «безпечної гавані» та бажання диверсифікувати активи у період високої невизначеності та посиленням геополітичних протистоянь. Волатильність цін на ринку дорогоцінних металів, ймовірно, залишиться підвищеною з огляду на зростання інвестиційного попиту на золото на тлі очікувань щодо монетарної політики ФРС та посилення геополітичної фрагментації», – наголосила Співак.

Представниця НБУ зазначила, що загалом міцніший долар США сприяє зниженню цін на золото, тоді як послаблення долара, навпаки, зумовлює їх зростання. Вона додала, що негативну кореляцію підтверджує низка досліджень, адже золото вважається «безпечною гаванню» в періоди турбулентності, а інвестори використовують його для диверсифікації ризиків.

Також представниця пояснила, що динаміка цін на золото пов’язана з геополітичною невизначеністю, зміною очікувань щодо процентних ставок, біржовими спекуляціями та сезонністю попиту. Отже, за її словами, курс американського долара є важливим, проте не єдиним чинником зростання або зниження цін на золото.

«Зростання ціни на золото та срібло супроводжує процеси деглобалізації, які ми бачимо в останні роки та які пов’язані, в тому числі, і з війною в Україні. Центральні банки та інвестори збільшили попит на цінні метали, до яких, з огляду на сильну динаміку цін, підключилися і спекулянти. Цілком можливо, що до них в останні місяці долучилися й інвестори в криптовалюти», – додав Сергій Колодій, головний експерт з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку.

Експерт зазначив, що підвищена волатильність (коливання вартості) золота та срібла не є сюрпризом, оскільки багато інвесторів, спостерігаючи за ціновою динамікою, очікували на розворот тренду (зниження ціни) та шукали сприятливий момент для фіксації прибутків.

«Падіння ціни на золото виявилося достатньо сильним, тому не дивно, що вона знову пішла вгору. Економічна політика нової Адміністрації США, «вербальні інтервенції» щодо низьких ставок та ослаблення долара, раціональні очікування зниження ставок в США на тлі їхньої стабільності в ЄС та відносно позитивні новини щодо динаміки ВВП у Єврозоні можуть розглядатися як основні фактори руху EUR/USD до рівня 1,20. Потенціал помірного зростання євро ще є, тому наприкінці року не буде сюрпризом досягнення EUR/USD рівня 1,22», – підсумував Колодій.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран вважає, що євро має значний потенціал в Україні, однак не зможе замінити долар.

Читайте також:

Теги: золото ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці назвали вартість мандрівки до Йорданії бюджетною
«Найдешевша подорож». Українка розповіла, скільки їй коштувало побачити одне із семи чудес світу
Вчора, 20:01
Геополітична нестабільність, яку підживлює адміністрація президента США, змушує інвесторів шукати замість долара інші «тихі гавані»
Американські гірки Трампа. Що відбувається з золотом, доларом та гривнею
2 березня, 14:00
Деякі популярні продукти в Польщі коштують дороже, ніж в Україні
Блогерка порівняла вартість продуктів у магазинах Польщі та України: ціни
26 лютого, 11:10
Чиновники РФ намалювали портрет «ідеального» банана для росіян
Зелені й не коротші за 14 см: російські чиновники визначили «правильні» банани для населення
20 лютого, 14:52
Ціни на золото впали через свята в Китаї
Ціни на золото просіли: що сталося
17 лютого, 16:03
Влада закликає містян за можливості користуватися метрополітеном, який працює у штатному режимі
У Києві через негоду стрімко зросли ціни на таксі
16 лютого, 11:31
Джакара Ентоні першою в історії зібрала олімпійське золото і в класичному могулі, і в парному
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 14 лютого
15 лютого, 02:12
Елітні квадратні метри шукають свого власника з вересня 2025 року
170 млн грн за пентхаус на Оболоні: чому елітне житло не знаходить покупця (фото)
12 лютого, 11:41
В Україні стрімко дорожчають овочі та фрукти: аналітики назвали ціни
В Україні стрімко дорожчають овочі та фрукти: аналітики назвали ціни
9 лютого, 19:23

Економіка

Безпечна гавань для інвестицій? Банківські аналітики дали прогноз, що далі буде з цінами на золото
Безпечна гавань для інвестицій? Банківські аналітики дали прогноз, що далі буде з цінами на золото
Прокремлівські економісти визнали критичний стан економіки РФ – дані розвідки
Прокремлівські економісти визнали критичний стан економіки РФ – дані розвідки
Українське зерно дорожчає на фоні світової нестабільності: прогнози експертів
Українське зерно дорожчає на фоні світової нестабільності: прогнози експертів
Економіка ЄС готова до іранського шоку, але є нюанс
Економіка ЄС готова до іранського шоку, але є нюанс
Білорусь допомагає РФ збувати крадене українське збіжжя
Білорусь допомагає РФ збувати крадене українське збіжжя
США запровадили заходи для стримування цін на нафту
США запровадили заходи для стримування цін на нафту

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua