Безпечна гавань для інвестицій? Банківські аналітики дали прогноз, що далі буде з цінами на золото

Представниця НБУ: «Динаміка цін на золото також пов’язана з геополітичною невизначеністю»

Начальник відділу аналізу міжнародної економіки Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Інна Співак зауважила, що стрімке подорожчання золота упродовж 2025 – початку 2026 років є під тиском підвищеного попиту. За її словами, інвестори активно шукали «безпечну гавань» та прагнули диверсифікувати свої активи в умовах посилення геополітичних ризиків. Про це Співак зазначила в інтерв'ю «Главкому».

«Під тиском підвищеного попиту протягом усього 2025 – початку 2026 років золото стрімко здорожчало. Вагомими мотивами зростання цього попиту був пошук «безпечної гавані» та бажання диверсифікувати активи у період високої невизначеності та посиленням геополітичних протистоянь. Волатильність цін на ринку дорогоцінних металів, ймовірно, залишиться підвищеною з огляду на зростання інвестиційного попиту на золото на тлі очікувань щодо монетарної політики ФРС та посилення геополітичної фрагментації», – наголосила Співак.

Представниця НБУ зазначила, що загалом міцніший долар США сприяє зниженню цін на золото, тоді як послаблення долара, навпаки, зумовлює їх зростання. Вона додала, що негативну кореляцію підтверджує низка досліджень, адже золото вважається «безпечною гаванню» в періоди турбулентності, а інвестори використовують його для диверсифікації ризиків.

Також представниця пояснила, що динаміка цін на золото пов’язана з геополітичною невизначеністю, зміною очікувань щодо процентних ставок, біржовими спекуляціями та сезонністю попиту. Отже, за її словами, курс американського долара є важливим, проте не єдиним чинником зростання або зниження цін на золото.

«Зростання ціни на золото та срібло супроводжує процеси деглобалізації, які ми бачимо в останні роки та які пов’язані, в тому числі, і з війною в Україні. Центральні банки та інвестори збільшили попит на цінні метали, до яких, з огляду на сильну динаміку цін, підключилися і спекулянти. Цілком можливо, що до них в останні місяці долучилися й інвестори в криптовалюти», – додав Сергій Колодій, головний експерт з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку.

Експерт зазначив, що підвищена волатильність (коливання вартості) золота та срібла не є сюрпризом, оскільки багато інвесторів, спостерігаючи за ціновою динамікою, очікували на розворот тренду (зниження ціни) та шукали сприятливий момент для фіксації прибутків.

«Падіння ціни на золото виявилося достатньо сильним, тому не дивно, що вона знову пішла вгору. Економічна політика нової Адміністрації США, «вербальні інтервенції» щодо низьких ставок та ослаблення долара, раціональні очікування зниження ставок в США на тлі їхньої стабільності в ЄС та відносно позитивні новини щодо динаміки ВВП у Єврозоні можуть розглядатися як основні фактори руху EUR/USD до рівня 1,20. Потенціал помірного зростання євро ще є, тому наприкінці року не буде сюрпризом досягнення EUR/USD рівня 1,22», – підсумував Колодій.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран вважає, що євро має значний потенціал в Україні, однак не зможе замінити долар.