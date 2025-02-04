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Реформа МСЕК: що потрібно знати про декларування членам експертних команд

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Реформа МСЕК: що потрібно знати про декларування членам експертних команд
Членам експертних команд необхідно орієнтуватись те, коли вони були включені до Переліку лікарів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Обов’язок подання декларацій виникає з моменту включення особи до переліку лікарів, які  мають право проводити оцінювання повсякденного функціонування особи

У грудні 2024 року Верховна Рада України ухвалила Закон про реформування медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), які замінили на експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Внаслідок чого члени експертних команд стали декларантами, тобто зобов’язані подавати електронні декларації до Єдиного державного реєстру.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підготувало роз’яснення щодо того, хто саме, коли та які декларації має подати. 

«Обов’язок подання декларацій виникає з моменту включення особи до переліку лікарів, які  мають право проводити оцінювання повсякденного функціонування особи. Такий перелік лікарів затверджується керівником закладу охорони здоров’я, в якому організовано проведення оцінювання, та підлягає оновленню не менш як один раз на рік», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що членам експертних команд необхідно орієнтуватись на те, коли вони були включені до переліку лікарів, та коли були або будуть виключені з нього.

Подання декларацій особами, які до 31.12.2024 (включно) вже перебували в переліку лікарів

Особам, які до введення в дію Закону № 4170-IX (01.01.2025) вже перебували і продовжують перебувати у Переліку лікарів (пп. «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону), слід до 31.03.2025  включно подати щорічну декларацію  за 2024 рік з позначкою «я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування».

Подання декларацій особами, які включені до переліку лікарів у період з 01.01.2025 до 31.03.2025 (включно)

Таким декларантам слід подати:

  • спершу декларацію кандидата на посаду за 2024 рік;
  • потім щорічну декларацію за 2024 рік з позначкою «я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування» – до 31.03.2025 включно.

Подання декларацій особами, які виключені з Переліку лікарів у період щорічної кампанії декларування (тобто у період з 1 січня до 31 березня включно)

Якщо у період з початку січня до кінця березня 2025 року особу було виключено з переліку лікарів, і при цьому така особа не є декларантом за іншою посадою чи статусом (наприклад, керівником закладу охорони здоров’я чи членом ВЛК тощо), то така особа має подати:

  • щорічну декларацію за 2024 рік з позначкою «я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування»,
  • декларацію при звільненні за період з 1 січня 2025 року по дату виключення з переліку лікарів (з урахуванням особливостей, викладених у відповіді на запитання 4 Роз’яснень) – протягом 30 календарних днів з дня виключення з переліку лікарів,
  • щорічну декларацію за 2025 рік з позначкою «я припинив виконувати функції держави або місцевого самоврядування (після звільнення)» під час кампанії декларування у 2026 році.

Подання декларацій особами, які виключені з Переліку лікарів після щорічної кампанії декларування (тобто у період з 1 квітня до 31 грудня включно)
Таким особам слід подати:

  • декларацію при звільненні – протягом 30 календарних днів з дня виключення з переліку лікарів,
  • щорічну декларацію з позначкою «я припинив(ла) виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування (після звільнення)» – до 31 березня (включно) року, наступного за роком виключення з переліку лікарів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 1 січня 2025 року.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) визначило перелік закладів з експертними командами на заміну системі медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Нові експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні.

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Теги: декларація НАЗК МСЕК лікар

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