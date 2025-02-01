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Керівництво СІЗО провело шмон у камері Крупи. Стало відомо про знахідку

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Керівництво СІЗО провело шмон у камері Крупи. Стало відомо про знахідку
Голова МСЕК перебуває під вартою з жовтня 2024 року
фото: Еспресо

Феміда констатувала порушення підозрюваною головою МСЕК Хмельниччини умов перебування під вартою

Вищий антикорупційний суд дійшов висновків: попри те, що підозрювана головний лікар Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа вже три місяці перебуває під вартою, збільшився ризик перешкоджання нею у розслідуванні гучної справи. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

Як з’ясувала Феміда, 23 грудня 2024 працівники державної установи «Київський слідчий ізолятор», де утримується підозрювана, провели вибірковий обшук речей Тетяни Крупи. Зокрема, було виявлено та вилучено мобільний телефон, що є порушенням режиму тримання ув’язнених.

«Зазначене вказує на те, що з часу попереднього продовження підозрюваній строку дії запобіжного заходу названий ризик не лише не зменшився, а й збільшився. З огляду на зазначене, слідча суддя переконана, що продовжує існувати ризик перешкоджання підозрюваною кримінальному провадженню іншим чином», – зазначено в ухвалі.

Крім цього, у судовому засіданні адвокати Крупи нарікали на проблеми зі здоров’ям підозрюваної. За їхніми словами, захворювання голови МСЕК несумісне з перебуванням під вартою, оскільки це може призвести до загострення. Натомість суд отримав відповідь від київської медичної частини, у якій стверджується: арештована головлікарка пройшла лабораторне обстеження і одержала консультації лікарів-фахівців. Після цього Крупі було призначено відповідне лікування і рекомендовано пройти консультації та певні медичні обстеження за власний кошт.

Раніше ЗМІ повідомляли, що підозрювана у незаконному збагаченні голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа утримується у звичайній камері, розрахованій на чотири людини площею 12,4 кв. м, без урахування санвузла. У київському СІЗО підозрювана має триразове харчування.

Що стосується телефонних розмов, у столичному СІЗО встановлено таксофони та є мобільні телефони, які перебувають на обліку установи. Телефонні розмови надаються засудженим з дозволу керівництва СІЗО і лише за письмовою заявою, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові абонента, ступінь спорідненості, телефонний номер абонента, тривалість розмови.

«Ув’язненим, які тримаються в установі, зберігання та користування мобільним телефоном заборонено, оскільки відповідно до додатка 1 Правил, мобільний телефон входить до переліку, заборонених для передавання ув’язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі», – наголосив начальник СІЗО Володимир Халавка у відповіді на запит журналістів.

Як повідомляв «Главком», починаючи з 7 жовтня 2024 року, голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під вартою у столичному СІЗО. Однак вона може вийти на волю, внісши 260 млн грн застави.

4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.

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Теги: СІЗО Хмельниччина лікар МСЕК корупція в Україні війна

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