Посадовиця МСЕК Львівщини, за яку взялися правоохоронці, задекларувала коштовну Божу матір

Лікарка оздобила своє помешкання кам'яною фігурою за майже 300 тис. грн

Заступниця головного лікаря Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Руслана Іваночко, яку в листопаді 2024 року було викрито на декларуванні недостовірної інформації, подала нову декларацію у зв'язку зі звільненням. Згідно з документом, медикиня та її чоловік Ігор Кравчук – офіційні мільйонери. Торік подружжя почало отримувати пенсію попри достатньо молодий вік. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на реєстр декларацій.

Торік Іваночко за 14,8 тис. грн придбала нежитлове приміщення у Львові площею 3,4 кв. м, а також почала орендувати паркомісце. При цьому жодної автівки працівниця не задекларувала. З цікавих минулорічних покупок Іваночко – кам’яна фігура божої матері вартістю 298,1 тис. грн. Ще 350 тис. лікарка витратила на допомогу ЗСУ.

Також торік чоловік посадовиці МСЕК продав своє авто за майже 850 тис. грн. Сумарний дохід подружжя за неповний рік (із січня до жовтня) склав 1,8 млн грн. Готівкою сім’я Іваночко зберігає 1 млн грн, $45 тис. та €52 тис. А на банківських рахунках – ще 176,3 тис. грн.

Крім того, у власності сім’ї Іваночко: три квартири у Львові загальною площею 250,4 кв. м, дві земельні ділянки загальною площею 0,14 га, паркомісце і гараж. А у 2023 році лікарка стала власницею житлового будинку площею 149,8 кв. м у селі Зимна Вода на Львівщині. Задекларована вартість нерухомості – 3,4 млн грн. Судячи з декларації за 2023-й, він дістався їй як подарунок від громадянки Лесі Качмарик-Бойсин.

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року заступницю головного лікаря Львівського МСЕК Руслану Іваночко було викрито на декларуванні недостовірної інформації. Їй повідомлено про підозру. За даними слідства, посадовиця подала декларацію за 2023 рік, у якій не зазначила відомості про наявність у неї та її чоловіка об'єктів нерухомості і транспортних засобів на право користування. Зокрема, вона не задекларувала гараж, який перебуває в оренді, а також дві автівки преміумкласу – Mercedes-Benz GLE 300D Coupe та BMW X5. Вартість майна перевищує 5,9 млн грн.

До відома, МСЕК-скандал розпочався 4 жовтня 2024 року, коли керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

Як повідомляв «Главком», у середині жовтня 2024 року продовженням МСЕК-скандалу стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після цих подій влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. З 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.