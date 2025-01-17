Кабмін вніс зміни до порядку бронювання медичних працівників

Кабмін дозволив повне бронювання медиків

Уряд ухвалив рішення про повну броню працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності. Мова йде про установи громадського здоров'я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові. Про це стало відомо із постанови Кабміну.

Раніше дозволялося бронювати 50% працівників медичних закладів від кількості військовозобов’язаних.

«Спрощення процедури бронювання для медичних закладів є своєчасним рішенням, що враховує критичну роль цих закладів у підтримці життєдіяльності країни. Особливо важливим є скасування обмежень за обсягами бронювання для медичних працівників закладів охорони здоров’я », – зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Нагадаємо, 15 січня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб. Народні депутати проголосували за законопроєкти №12404 і 12405, які були зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським. «За» віддали свої голоси 315 народних депутатів.

Як повідомлялося, наявність відстрочки або бронювання від мобілізації не звільняє українців від обов'язку прибути до територіального центру комплектування (ТЦК) за повісткою та оновити свої дані. Про це повідомила заступниця начальника районного територіального центру комплектування у місті Києві Лариса Козак.