У Вінниці немовля ледь не загинуло через вітрянку

Лікарі прооперували дитину, що захворіла на вітряну віспу

У Вінниці лікарі прооперували семимісячного малюка, у якого після перенесеної вітрянки виникло ускладнення у вигляді вітрянкової флегмони. Про це повідомили в Вінницькій обласній дитячій лікарні.

До медзакладу потрапила дитина, що захворіла на вітряну віспу. Після симптоматичного лікування її стан погіршився, а на лівій лопатці з'явилася болюча припухлість, почервоніння та набряк, які швидко збільшувалися. Лікарі поставили діагноз – вітрянкова флегмона, спричинений вторинною бактеріальною інфекцією.

фото: Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня

«Вітряна віспа – це поширене дитяче захворювання, яке зазвичай протікає легко. Проте, іноді можуть виникати серйозні ускладнення, такі як вітрянкова флегмона. Цей клінічний випадок демонструє складність діагностики та лікування цього ускладнення», – йдеться у повідомленні.

Вітрянкова флегмона – рідкісне, але небезпечне ускладнення, що виникає через проникнення бактерій у рани на шкірі. Воно частіше зустрічається у дітей з ослабленим імунітетом або при неправильному догляді за висипом.

Післяопераційний період пройшов без ускладнень. Дитина отримала повний курс лікування, і на 13-й день у задовільному стані була виписана додому під нагляд сімейного лікаря.

Нагадаємо, що у Вінниці планують розширити обласний медичний центр реабілітації дітей. Готуються збудувати три нових корпуси. Про це йдеться у проєкті рішення Вінницької обласної ради, який винесуть на розгляд депутатів.