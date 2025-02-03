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У Вінниці немовля ледь не загинуло через вітрянку

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Вінниці немовля ледь не загинуло через вітрянку
Післяопераційний період у дитини пройшов без ускладнень
фото: Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня

Лікарі прооперували дитину, що захворіла на вітряну віспу

У Вінниці лікарі прооперували семимісячного малюка, у якого після перенесеної вітрянки виникло ускладнення у вигляді вітрянкової флегмони. Про це повідомили в Вінницькій обласній дитячій лікарні.

До медзакладу потрапила дитина, що захворіла на вітряну віспу. Після симптоматичного лікування її стан погіршився, а на лівій лопатці з'явилася болюча припухлість, почервоніння та набряк, які швидко збільшувалися. Лікарі поставили діагноз – вітрянкова флегмона, спричинений вторинною бактеріальною інфекцією.

У Вінниці немовля ледь не загинуло через вітрянку фото 1
фото: Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня

«Вітряна віспа – це поширене дитяче захворювання, яке зазвичай протікає легко. Проте, іноді можуть виникати серйозні ускладнення, такі як вітрянкова флегмона. Цей клінічний випадок демонструє складність діагностики та лікування цього ускладнення», – йдеться у повідомленні.

Вітрянкова флегмона – рідкісне, але небезпечне ускладнення, що виникає через проникнення бактерій у рани на шкірі. Воно частіше зустрічається у дітей з ослабленим імунітетом або при неправильному догляді за висипом.

Післяопераційний період пройшов без ускладнень. Дитина отримала повний курс лікування, і на 13-й день у задовільному стані була виписана додому під нагляд сімейного лікаря.

Нагадаємо, що у Вінниці планують розширити обласний медичний центр реабілітації дітей. Готуються збудувати три нових корпуси. Про це йдеться у проєкті рішення Вінницької обласної ради, який винесуть на розгляд депутатів. 

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Теги: Вінниця лікарня лікар здоров'я дитина

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