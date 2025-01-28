Як купити квартиру понад офіційні заробітки? Лікарка Харківського МСЕК показала майстерклас

Перед визначним придбанням мама, свекр і свекруха зробили Юлії Сітенко солідні грошові подарунки

Лікарка-психіатриня Харківського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Юлія Сітенко подала декларацію у зв'язку зі звільненням. Згідно з документом, у 2024 році медикиня за 1,9 млн грн придбала квартиру площею 77,8 кв. м у Харкові. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на реєстр декларацій.

Новою нерухомістю Сітенко обзавелася 24 вересня. Імовірно, придбати житло їй допомогли чималі грошові подарунки від батьків чоловіка, Володимира та Зої Шкод, а також від громадянки Наталії Чугай, яка, судячи з фейсбук-сторінки психіатрині, є її мамою. Сумарно ці троє надарували лікарці 1,7 млн грн. Крім того, за тиждень до купівлі квартири Сітенко взяла кредит на суму 200 тис. грн.

Торік медикиня Юлія Сітенко за 1,9 млн грн придбала квартиру в Харкові площею 77,8 кв. м скриншот із реєстру декларацій

Володимир і Зоя Шкоди, а також Наталія Чугай надарували психіатрині 1,7 млн грн скриншот із реєстру декларацій

За рік лікарка заробила 373,5 тис. грн. А доходи її чоловіка, психіатра Костянтина Шкоди, становили 396 тис. грн з урахуванням пенсії.

До покупки нового житла сім’я Сітенко вже володіла двома квартирами в Харкові площею по пів сотні кв. Обидві записані на Костянтина Шкоду. Також із 2021 року у власності чоловіка автомобіль Renault Laguna, 2007 року випуску.

Водночас ані готівку, ані гроші на банківських рахунках Сітенко не задекларувала.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

Як повідомляв «Главком», у середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.