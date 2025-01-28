Як купити квартиру понад офіційні заробітки? Лікарка Харківського МСЕК показала майстерклас
Перед визначним придбанням мама, свекр і свекруха зробили Юлії Сітенко солідні грошові подарунки
Лікарка-психіатриня Харківського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Юлія Сітенко подала декларацію у зв'язку зі звільненням. Згідно з документом, у 2024 році медикиня за 1,9 млн грн придбала квартиру площею 77,8 кв. м у Харкові. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на реєстр декларацій.
Новою нерухомістю Сітенко обзавелася 24 вересня. Імовірно, придбати житло їй допомогли чималі грошові подарунки від батьків чоловіка, Володимира та Зої Шкод, а також від громадянки Наталії Чугай, яка, судячи з фейсбук-сторінки психіатрині, є її мамою. Сумарно ці троє надарували лікарці 1,7 млн грн. Крім того, за тиждень до купівлі квартири Сітенко взяла кредит на суму 200 тис. грн.
За рік лікарка заробила 373,5 тис. грн. А доходи її чоловіка, психіатра Костянтина Шкоди, становили 396 тис. грн з урахуванням пенсії.
До покупки нового житла сім’я Сітенко вже володіла двома квартирами в Харкові площею по пів сотні кв. Обидві записані на Костянтина Шкоду. Також із 2021 року у власності чоловіка автомобіль Renault Laguna, 2007 року випуску.
Водночас ані готівку, ані гроші на банківських рахунках Сітенко не задекларувала.
Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.
Як повідомляв «Главком», у середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.
Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.
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