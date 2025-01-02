Як працюватимуть експертні команди, які замінили МСЕК: роз'яснення

Лікарі з експертної команди оцінюватимуть стан особи і прийматимуть рішення про встановлення інвалідності та потребу у наданні медичних реабілітаційних, соціальних, освітніх та інших послуг.

Реформа медико-соціальної експертизи передбачає впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи

Із 1 січня в Україні більше не працюють медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Їх замінили експертні команди. Міністерство охорони здоров'я пояснило, як функціонуватиме нова система.

Експертні команди проводитимуть оцінювання повсякденного функціонування особи. До їхнього складу увійдуть лікарі, затверджені керівником закладу охорони здоров'я. Принципом відбору стануть кваліфікація лікарів та їхній досвід. Медичні працівники повинні мати щонайменше один рік медичної практики.

Для кожної справи буде свій склад експертної команди. Обов'язкова вимога – щоб було не менше трьох лікарів, один із них – терапевт або профільний лікар щодо супутнього захворювання або ускладнень. Пізніше процес формування команд автоматизують, щоб уникнути суб'єктивного впливу на процес оцінювання.

Лікарі з експертної команди оцінять стан особи і приймуть рішення про встановлення інвалідності та потребу у наданні медичних реабілітаційних, соціальних, освітніх та інших послуг. А якщо є потреба – сформують електронні направлення для додаткового обстеження. Рішення експертної команди ухвалюється колективно, з урахуванням думок усіх її членів. Підсумкове рішення затверджується підписами всіх учасників команди, що забезпечує юридичну силу документа.

Є чотири форми розгляду справи – очна, заочна, з використанням методів і засобів телемедицини та виїзна (за місцем перебування або лікування особи). Форму розгляду справи визначать після того, як лікар сформує структуроване електронне направлення на оцінювання та завантажить документи, що використовуватимуться під час розгляду.

Адміністратор закладу охорони здоров'я перевірить направлення на відповідність вимогам. Але члени експертної команди отримають доступ до даних особи тільки в день оцінювання повсякденного функціонування особи.

Пацієнт може самостійно здійснювати аудіо- чи відеозапис процесу оцінювання та залучити до розгляду справи уповноваженого представника. Для цього треба подати заяву лікарю, який формує направлення.

Рішення команди надішлють електронною поштою або рекомендованим листом, якщо електронна адреса відсутня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 1 січня 2025 року.\

До слова, у мережі шириться інформація, що з 1 січня 2025 року людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕК і нібито автоматично скасовуватимуть статус інвалідності. Однак, як стверджує Міністерство охорони здоров'я України, це фейк.

Як повідомлялося, правоохоронні органи вже передали Міністерству охорони здоров’я понад 2000 справ про сумнівну інвалідність.