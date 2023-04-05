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«Вільна Україна постала і ніколи не впаде»: Зеленський звернувся до польського народу (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Вільна Україна постала і ніколи не впаде»: Зеленський звернувся до польського народу (відео)
фото скріншот відео

Лідерство Польщі виявилося в танковій коаліції, і Зеленський вірить, що вона також виявиться і в авіаційній

Президент Володимир Зеленськоий під час свого виступу у Варшаві закликав партнерів і надалі постачати авіацію Збройним силам України, а також подякував Польщі за підтримку у війні проти РФ. 

«Треба лише не зупинятися у солідарності. Коли битва вимагає артилерії, її варто надавати. Коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій», – заявив він.

За словами президента України, лідерство Польщі виявилося в танковій коаліції, і Зеленський вірить, що вона також виявиться і в авіаційній.

«Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати увагу на те, як відреагує Росія на літаки у нас. Не варто гадати, яке число виглядатиме безпечніше поруч з літерою F. 16 чи якесь інше. Потрібно діяти. Так само, як ваше лідерство проявилося в танковій коаліції, вірю, що так само проявиться і в авіаційній», – заявив президент.

Глава України також подякував Польщі за підтримку. «Польські «краби» і «перуни» в руках українців, які повертають нашим людям свободу. Додають міцності і вашій свободі. Ось, що означає наше вміння, українців і поляків, будувати нашу історію пліч-о-пліч. І я вдячний за це братерство кожному поляку. Уклін тобі Польще, оплески тобі польський народе… Вільна Польща постала, і ніколи не впаде, вільна Україна постала і ніколи не впаде», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня, під час зустрічі у Варшаві президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакету. 

До відома, Польща анонсувала передачу Україні ще чотирьох винищувачів.

Теги: відео Польща незалежність Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна президент повітря перемога росія

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