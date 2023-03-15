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Розблокування портів допоможе феросплавній галузі наростити виробництво – Асоціація виробників феросплавів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Розблокування портів допоможе феросплавній галузі наростити виробництво – Асоціація виробників феросплавів
Сергій Кудрявцев
фото: minprom

У 2021 році обсяги українського експорту сягали $68 млрд

Розблокування портів дозволить підприємствам феросплавної галузі зменшити логістичні витрати, вирішити складнощі з експортом готової продукції та зробити можливим постачання імпортної сировини. Про це заявив виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергій Кудрявцев.

Він також звернув увагу на те, що минулого року галузь скоротила виробництво щонайменше на 30% – зокрема й через блокування морських шляхів. Адже майже 80% її експорту у довоєнні часи проходило саме через порти.

Як відомо, у 2021 році обсяги українського експорту сягали $68 млрд. Цей експорт тримався він на трьох китах, які забезпечили більш як половину виторгу: чорні метали + руда – $21 млрд, зернові – $12,34 млрд, рослинні і тваринні жири (головним чином, соняшникова олія) – $7 млрд. У 2022 році ці показники значно обвалилися: Україна недоотримала майже 14 млрд дол. валютної виручки через скорочення експорту металу та руди.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні та Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» звернулися до Організації об’єднаних націй (ООН) та Туреччини з закликом забезпечити вільне судноплавство в Чорноморському регіоні та розблокувати українські порти. У випадку ж, якщо РФ не погодиться, її кораблі мають підлягати таким же перевіркам, як і українські – адже вони можуть перевозити військові вантажі.

Теги: експорт бізнес військові Україна

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Економіка

Розблокування портів допоможе феросплавній галузі наростити виробництво – Асоціація виробників феросплавів
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