Розблокування портів допоможе феросплавній галузі наростити виробництво – Асоціація виробників феросплавів

У 2021 році обсяги українського експорту сягали $68 млрд

Розблокування портів дозволить підприємствам феросплавної галузі зменшити логістичні витрати, вирішити складнощі з експортом готової продукції та зробити можливим постачання імпортної сировини. Про це заявив виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергій Кудрявцев.

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Він також звернув увагу на те, що минулого року галузь скоротила виробництво щонайменше на 30% – зокрема й через блокування морських шляхів. Адже майже 80% її експорту у довоєнні часи проходило саме через порти.

Як відомо, у 2021 році обсяги українського експорту сягали $68 млрд. Цей експорт тримався він на трьох китах, які забезпечили більш як половину виторгу: чорні метали + руда – $21 млрд, зернові – $12,34 млрд, рослинні і тваринні жири (головним чином, соняшникова олія) – $7 млрд. У 2022 році ці показники значно обвалилися: Україна недоотримала майже 14 млрд дол. валютної виручки через скорочення експорту металу та руди.

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Раніше Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні та Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» звернулися до Організації об’єднаних націй (ООН) та Туреччини з закликом забезпечити вільне судноплавство в Чорноморському регіоні та розблокувати українські порти. У випадку ж, якщо РФ не погодиться, її кораблі мають підлягати таким же перевіркам, як і українські – адже вони можуть перевозити військові вантажі.