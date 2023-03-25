Що буде з цінами на яйця перед Великоднем: прогноз експерта

Уже пів року ціни на яйця в Україні тримаються на рекордно високому рівні

На початку літа ціна на яйця може знизитися на 30-35% від поточної ціни

На Великдень значного подорожчання яєць не буде, а потім вони почнуть дешевшати. Про це в коментарі РБК-Україна сказала аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин.

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«Не варто очікувати зниження цін на яйця напередодні Великодніх свят, оскільки це все-таки період максимального попиту на даний продукт протягом року», – зазначила вона.

За її словами, при оптимістичному сценарії, ціна на яйця до Великодніх свят, до яких залишилося три тижні, залишаться на поточному рівні. При песимістичному – зросте, але не більше ніж на 10-15%.

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«Все-таки цього року маємо дуже високу ціну на даний продукт, і ще більше зростання не пропустить купівельна спроможність українців», – вважає Литвин.

А от вже після Великодня можна буде спостерігати поступове зниження ціни через зменшення попиту на яйця та поступове збільшення пропозиції від домогосподарств, які в Україні виробляють близько половини всього обсягу.

«Вже на початку літа ціна на яйця може знизитися на 30-35% від поточної ціни, тобто становити 45-50 грн за 10 штук», – прогнозує аналітик УКАБ.

Нагадаємо, за даними Держстату, у лютому 2023 року середня вартість яєць в Україні становила 62 грн за десяток.