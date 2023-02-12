Стало відомо, коли і наскільки знизиться ціна на яйця в Україні

Традиційно дешевий і популярний продукт харчування перетворився на справжній скарб у 2022 році, однак зараз більшість експертів вже дають оптимістичні прогнози щодо його майбутньої вартості

Ще наприкінці літа 2022 року ціни на яйця в Україні радували стабільністю, а от восени просто шокували всіх швидким зростанням. Чи буде продовжуватися ця тенденція, чи все-таки вартість яєць почне знижуватися – роз’яснює ТСН.ua.

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За словами старшої наукової співробітниці відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Світлани Пашко, більшість виробників курячих яєць в центральних регіонах України потрапили в зону бойових дій. У Донецькій, Київській, Харківській, Херсонській областях виробничі потужності взагалі були втрачені. Саме це і стало причиною зниження пропозиції яєць на ринку країни та призвело до здорожчання цього продукту.

Однак сьогодні більшість експертів вже мають привід для оптимізму. Наприклад, виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко прогнозує збільшення пропозиції курячих яєць на українському ринку завдяки надходженню продукції від домогосподарств та зростанню обсягів виробництва. За його словами, це вплине на вартість яєць наприкінці першого кварталу 2023 року. Вже цьогоріч у березні яйця можуть почати дешевшати.

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За прогнозами Інституту аграрної економіки, на нинішньому рівні ціна яєць в Україні зберігатиметься приблизно до Великодня 2023 року (16 квітня). А вже ближче до травня піде на спад.

А от аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин запевняє, що найближчі два місяці в Україні відбуватиметься значне зниження ціни на яйця (10-15%). А більш суттєве падіння (35-40% від рівня лютого 2023 року) відбудеться вже після Великодня.

Раніше «Главком» писав, що загалом ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за рік зросли на 33%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Нагадаємо, що Мінекономіки дало прогноз, що буде з цінами в Україні.

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Крім того, Мінагрополітики повідомило, як дефіцит електроенергії вплине на ціни продуктів.