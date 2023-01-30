Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Яйця в Україні продаватимуть по-новому: що зміниться

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Яйця в Україні продаватимуть по-новому: що зміниться
У курячих яєць з'явиться два класи: А та В
фото ілюстративне

Курячі яйці розділять за вагою та класами

В Україні з'являться нові вимоги щодо продажу курячих яєць. Очікується, що продаватимуть товар за категоріями: якість, вага, зовнішні особливості. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Проектом наказу передбачено затвердити низку вимог до курячих яєць, зокрема:

  • сортування яєць за їх якістю та за вагою;
  • штампування яєць;
  • маркування упаковок (контейнерів) та транспортної тари для яєць;
  • маркування контейнерів для промислових яєць та надання інформації споживачеві у разі поштучного продажу яєць;
  • пакування та перепакування яєць;
  • вимоги до записів, які повинні вести оператори ринку.

У курячих яєць з'явиться два класи: А та В. Ті, які потраплять до класу А, повинні бути чистими, з неушкодженою шкаралупою, з малорухливим жовтком без чітких контурів. Крім того, такі яйця повинні бути без сторонніх запахів.

Ще їх розділять за вагою:

  • XL (дуже великі): яйця, вага яких становить 73 г і більше;
  • L (великі): яйця, вага яких становить 63 г і більше, проте менш як 73 г;
  • М (середні): яйця, вага яких становить 53 г і більше, проте менш як 63 г;
  • S (малі): яйця, вага яких становить менш як 53 г.

Водночас яйця якості класу В – усі, які не відповідають якості класу А.

Нагадаємо, на початку жовтня 2022 року в Україні стрімко злетіли ціни на яйця.

Міністр агрополітики Микола Сольський розповів «Главкому», що вартість зерна – основної складової корму для птиці – в Україні зараз невисока, однак стрімкий стрибок цін на яйця це не зупинило.  

Теги: ціни продукти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними ЗМІ, у міноборони закуповували яйця для ЗСУ за ціною 17 грн за одиницю
Яйця для ЗСУ: парламент прокоментував «продовольчий» скандал
23 сiчня, 22:19
Війна з РФ спричинила значний вплив на глобальну економічну ситуацію
Стрибок цін на курячі яйця: Антимонопольний комітет України почав дослідження
20 жовтня, 2022, 23:47
Середня роздрібна ціна на курячі яйця зросла за місяць на 21%
Коли подешевшають «золоті» яйця: прогноз експертів
22 жовтня, 2022, 07:20

Бізнес

Яйця в Україні продаватимуть по-новому: що зміниться
Яйця в Україні продаватимуть по-новому: що зміниться
Посли G7 зробили заяву щодо корупції у контексті допомоги Україні
Посли G7 зробили заяву щодо корупції у контексті допомоги Україні
Аналітики підрахували збитки українського бізнесу від війни
Аналітики підрахували збитки українського бізнесу від війни
Завдяки війні в Україні у 2022-му енергетичні гіганти отримали надприбутки – CNBC
Завдяки війні в Україні у 2022-му енергетичні гіганти отримали надприбутки – CNBC
Прокуратура Києва передала ЗСУ мільйони заарештованих коштів російської компанії
Прокуратура Києва передала ЗСУ мільйони заарештованих коштів російської компанії
Фрідман и Авен продовжують контролювати український банк, – економіст Кушнірук
Фрідман и Авен продовжують контролювати український банк, – економіст Кушнірук

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Путін – Джонсону: Я не хочу робити тобі боляче, але ракета зробить це за хвилину
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
13K
Як зволікання Заходу з наданням Україні озброєння вплинуло на хід війни: оцінка ISW
13K
Екскомандир полку «Азов» розповів, як втрата Соледара вплине на ситуацію в зоні боїв
11K
Результат атаки на іранський завод із виробництва «Шахедів» показали на фото із космосу
8959
Залишилися одні «зеки». Окупант злиться через втрати особового складу (перехоплення)

Новини

Ракетний удар по Харкову та нові вибухи в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 07:28
Як зволікання Заходу з наданням Україні озброєння вплинуло на хід війни: оцінка ISW
Сьогодні, 06:41
Нові санкції України проти Росії та масована атака на військові об’єкти Ірану: головне за ніч
Вчора, 07:28
Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
27 сiчня, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
27 сiчня, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
27 сiчня, 16:55

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту