Яйця в Україні продаватимуть по-новому: що зміниться

У курячих яєць з'явиться два класи: А та В

Курячі яйці розділять за вагою та класами

В Україні з'являться нові вимоги щодо продажу курячих яєць. Очікується, що продаватимуть товар за категоріями: якість, вага, зовнішні особливості. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Проектом наказу передбачено затвердити низку вимог до курячих яєць, зокрема:

сортування яєць за їх якістю та за вагою;

штампування яєць;

маркування упаковок (контейнерів) та транспортної тари для яєць;

маркування контейнерів для промислових яєць та надання інформації споживачеві у разі поштучного продажу яєць;

пакування та перепакування яєць;

вимоги до записів, які повинні вести оператори ринку.

У курячих яєць з'явиться два класи: А та В. Ті, які потраплять до класу А, повинні бути чистими, з неушкодженою шкаралупою, з малорухливим жовтком без чітких контурів. Крім того, такі яйця повинні бути без сторонніх запахів.

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Ще їх розділять за вагою:

XL (дуже великі): яйця, вага яких становить 73 г і більше;

L (великі): яйця, вага яких становить 63 г і більше, проте менш як 73 г;

М (середні): яйця, вага яких становить 53 г і більше, проте менш як 63 г;

S (малі): яйця, вага яких становить менш як 53 г.

Водночас яйця якості класу В – усі, які не відповідають якості класу А.

Нагадаємо, на початку жовтня 2022 року в Україні стрімко злетіли ціни на яйця.

Міністр агрополітики Микола Сольський розповів «Главкому», що вартість зерна – основної складової корму для птиці – в Україні зараз невисока, однак стрімкий стрибок цін на яйця це не зупинило.