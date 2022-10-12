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Що робити пенсіонерам, щоб не втратити надбавки: інструкція

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Що робити пенсіонерам, щоб не втратити надбавки: інструкція
Потрібно дотримуватися певних правил 
фото: glavcom.ua

Працевлаштування пенсіонера впливатиме на одержання різноманітних доплат 

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як громадянам не втратити надбавки до пенсійних виплат. Для цього потрібно дотримуватися певних вимог. Українське законодавство передбачає право громадян на одержання надбавок до пенсій, зокрема за вислугу років. Його можна втратити, якщо людина влаштувалась на роботу.

Саме працевлаштування пенсіонера впливатиме на його право на одержання різноманітних доплат, надбавок та підвищення. Йдеться про право на доплати з підвищенням прожиткового мінімуму для громадян, котрі втратили працездатність, при одержанні надбавок за утримання дитини до 18 років, пенсії за вислугу років. 

У такому випадку потрібно, щоб працевлаштовані громадяни повідомили про даний факт в органи Пенсійного фонду упродовж 10 днів. Інакше виникне переплата пенсії, коли виплата перевищуватиме передбачений розмір. Якщо виникне переплата, надлишок коштів буде стягнений з пенсіонера на підставі рішень органів ПФУ чи навіть у судовому порядку, відповідно до ч. 1 ст. 50 закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Повідомити Пенсійний фонд про працевлаштування можна дистанційно. Для цього потрібно:

  • увійти на сайт ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), «Дія.Підпис» чи ID-банкінгу;
  • у меню обрати пункт «Пенсіонерам»;
  • знайти пункт «Заява на перерахунок пенсії»;
  • заповнити поля заяви;
  • прикріпити скан-копії потрібних документів;
  • натиснути «Оформити заяву»;
  • підписати заяву електронним підписом та надіслати у ПФУ.

Так само Пенсійний фонд потрібно ставити до відома про звільнення з роботи.

До слова, у жовтні громадяни почали отримувати підвищені пенсійні виплати. Перерахунок торкнувся кількох категорій людей похилого віку. Зокрема, пенсії підвищили на 300 грн, незалежно від стажу, всім громадянам, вік яких – від 70 років. 

Нагадаємо, через війну багато українців можуть залишитися без пенсії. В Україні страховий стаж зараховується тільки зі сплатою єдиного соціального внеску (ЄСВ) у Пенсійний фонд, проте з війною все змінилося, адже чимало людей залишилися без роботи й, відповідно, без нарахування страхового стажу.

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Теги: звільнення страхування пенсія гроші

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