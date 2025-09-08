Скільки коштує цукор в Україні на тлі падіння світових цін

Найактивніший контракт у п'ятницю впав на 1,1%, до найнижчого рівня, починаючи з 3 липня

Падіння цін у світі відбувається через ставку інвесторів на надлишок поставок від провідного постачальника Бразилії

На світових біржах ф'ючерси на цукор-сирець досягли найнижчого рівня за останні два місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg. Відомо, що падіння цін відбувається через те, що інвестори роблять ставку на надлишок поставок від провідного постачальника Бразилії.

Зазначається, що найактивніший контракт у п'ятницю впав на 1,1%, до найнижчого рівня, починаючи з 3 липня. Ф'ючерси прямують до другого тижневого падіння поспіль.

Ціни на цукор у Бразилії зараз нижчі за так званий паритет етанолу, що означає, що цукровий завод матиме більший прибуток від виробництва біопалива, ніж підсолоджувача, якщо враховувати поточні ціни. Тим не менш, останні дані вказують на те, що цукроварні продовжують надавати перевагу виробництву цукру, оскільки багато з них уже зафіксували ціни на значну частину своєї продукції цього сезону.

«Нам, ймовірно, знадобиться більше зростання цін на етанол, щоб змусити цукроварні відмовитися від контрактів на експорт цукру, або стійка знижка на цукор порівняно з етанолом, щоб змінити плани на наступний рік», – говорить аналітик Майкл Макдугалл.

Експорт бразильського цукру також був сильним досі, перевищуючи середній показник за останні п'ять років, повідомив аналітик StoneX Педро Антікера у п'ятничній записці: «Разом дані про врожай та експорт підтверджують наратив про достатню доступність бразильської продукції, підтримуючи негативний тон, який домінує в цінах».

Що з цінами на цукор в Україні? «Главком» дослідив вартість 1 кілограма цукру в українських супермаркетах:

Сільпо – 30,29 грн,

АТБ – 29,90 грн,

Ашан – 30,90 грн,

Метро – 20,90 грн,

Novus – 29,99 грн.

Раніше «Главком» повідомляв, що через здорожчання вітчизняних сирів українці масово переходять на сирний продукт. Українські сировари з початком осені традиційно очікують пожвавлення продажів. Однак цьорічна цінова ситуація сезонні може зіпсувати надії: на тлі здешевлення сиру в ЄС (мінус 8% у серпні), вітчизняні виробники, навпаки, планують підвищити ціни – орієнтовно на 5%.

Підвищення вартості українського сиру тягне за собою наслідки: імпорт зростає, а полиці магазинів усе частіше займає сирний продукт – дешевша альтернатива. Він уже стрімко набирає популярності серед споживачів.

Саме сирний продукт, завдяки нижчій вартості, зараз демонструє найдинамічніше зростання продажів. Зазначається, що для чимадої кількості споживачів саме ця продукція стає єдиним доступним варіантом на тлі постійного здорожчання «справжнього» сиру.



За таких умов вітчизняні сировари мусять ділити ринок не тільки з імпортом, а й з конкурентами в межах країни, які роблять ставку на більш доступний формат. Фахівці припускають, що тренд на зростання споживання сирного продукту збережеться й надалі.

Нагадаємо, що українське молоко подорожчало через загрозу зупинки експорту. В Україні зросли закупівельні ціни на молоко-сировину через експорт до ЄС. Про це повідомила Асоціація виробників молока, передає «Главком».