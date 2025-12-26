Звільнені з російського полону цивільні отримуватимуть разову допомогу: скільки

Подати заявку людина може до Міністерства розвитку громад та територій України

Звільнені цивільні українці, яких Росія незаконно позбавила свободи отримуватимуть разову допомогу у розмірі 50 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

Подати заявку людина може до Міністерства розвитку громад та територій України. До заяви обовʼязково потрібно надати довідку від Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України.

Цивільні, незаконно позбавлені свободи, які повернулися на територію України самостійно, крім цього мають надати підтверджувальний документ про те, що особа визнана потерпілою у кримінальному провадженні. Його можна отримати від правоохоронних органів.

«Звільнені з російської неволі цивільні, незалежно від встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, отримують базові речі першої необхідності: продукти харчування, засоби гігієни, сезонний одяг і взуття, а також мають право на отримання безоплатної правничої, медичної, соціальної допомоги», – наголошує Свириденко.

Окрім того, звільнені з полону та члени родин полонених, яким комісія встановила факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, мають право на одноразову державну допомогу у розмірі 100 тис. грн після звільнення, а також на щорічну допомогу у такому ж розмірі за кожен рік перебування у полоні. Право на отримання щорічної допомоги також поширюється на членів сім’ї.

«Станом на сьогодні вже здійснено майже 12 тис. таких виплат на загальну суму близько 1,2 млрд гривень, з яких 359 млн грн – одноразова допомога після звільнення, та 818,7 млн грн – щорічна допомога», – додає голова уряду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати 400 млн грн на підтримку людей, звільнених з російського полону, а також родин тих, хто досі перебуває в неволі. У 2025 році на підтримку звільнених з полону та членів родин полонених було передбачено 1,2 млрд грн. Ці кошти використовувались зокрема на щорічні та одноразові виплати і забезпечення звільнених речами першої потреби.