Пенсія за вислугою років в Україні: хто може отримати

Пенсія за вислугою років: кому призначають і скільки платять

Отримати таку пенсію деякі українці можуть незалежно від віку

Розмір пенсії за вислугою років залежить від професії, тривалості стажу та заробітної плати. Для військових, поліцейських і прокурорів виплати можуть становити до 70% грошового забезпечення, тоді як для інших категорій пенсію розраховують за формулою Пенсійного фонду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України.

В Україні пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, чия робота призводить до втрати професійної працездатності або придатності.

Так, основною умовою для призначення такого виду пенсії є наявність спеціального стажу роботи, напрацьованого в закладах і на посадах, які дають право на призначення такої пенсії.

Пенсію за вислугою років можуть оформити:

артисти;

медики;

працівники освіти;

військові;

працівники прокуратури;

поліцейські;

працівники авіації;

спортсмени та інші.

Отримати таку пенсію деякі українці можуть незалежно від віку. Натомість іншим пенсія за вислугу років доступна після досягнення віку від 50-55 років чоловіками та від 45-50 жінками.

Підставами для відмови в призначенні пенсії за вислугу років можуть бути:

недосягнення особою встановленого законодавством віку;

відсутність встановленого законодавством стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсій за вислугу років;

відсутність документів, що підтверджують стаж роботи на відповідних посадах.

У разі влаштування на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді.

Сума пенсії за вислугу років є індивідуальною. Вона залежить від професії (військові, поліцейські, вчителі, лікарі), тривалості стажу та розміру заробітної плати:

Для військових, поліцейських, прокурорів: від 50% до 70% від грошового забезпечення (окладу, надбавок), із підвищенням на 1-3% за кожен рік стажу понад мінімальний (20-25 років).

Для інших категорій: розраховується за формулою ПФУ. Вона враховує індивідуальний коефіцієнт заробітку вчителя, тривалість його стажу, а також середню заробітну плату в країні за три попередні роки перед виходом на пенсію.

Нагадаємо, що в Україні досі існують пільгові умови пенсійного забезпечення, які дозволяють окремим категоріям виходити на пенсію не за віком, а за вислугою років. Тобто люди можуть отримувати пенсію вже у 38-45 років, якщо мають достатній стаж служби. При цьому загальне підвищення пенсійного віку в парламенті навіть не розглядається.