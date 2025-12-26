Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Пенсія за вислугою років в Україні: хто може отримати

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Пенсія за вислугою років в Україні: хто може отримати
Пенсія за вислугою років: кому призначають і скільки платять
фото з відкритих джерел

Отримати таку пенсію деякі українці можуть незалежно від віку

Розмір пенсії за вислугою років залежить від професії, тривалості стажу та заробітної плати. Для військових, поліцейських і прокурорів виплати можуть становити до 70% грошового забезпечення, тоді як для інших категорій пенсію розраховують за формулою Пенсійного фонду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України.

В Україні пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, чия робота призводить до втрати професійної працездатності або придатності.

Так, основною умовою для призначення такого виду пенсії є наявність спеціального стажу роботи, напрацьованого в закладах і на посадах, які дають право на призначення такої пенсії.

Пенсію за вислугою років можуть оформити:

  • артисти;
  • медики;
  • працівники освіти;
  • військові;
  • працівники прокуратури;
  • поліцейські;
  • працівники авіації;
  • спортсмени та інші.

Отримати таку пенсію деякі українці можуть незалежно від віку. Натомість іншим пенсія за вислугу років доступна після досягнення віку від 50-55 років чоловіками та від 45-50 жінками.

Підставами для відмови в призначенні пенсії за вислугу років можуть бути:

  • недосягнення особою встановленого законодавством віку;
  • відсутність встановленого законодавством стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсій за вислугу років;
  • відсутність документів, що підтверджують стаж роботи на відповідних посадах.

У разі влаштування на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді.

Сума пенсії за вислугу років є індивідуальною. Вона залежить від професії (військові, поліцейські, вчителі, лікарі), тривалості стажу та розміру заробітної плати:

  • Для військових, поліцейських, прокурорів: від 50% до 70% від грошового забезпечення (окладу, надбавок), із підвищенням на 1-3% за кожен рік стажу понад мінімальний (20-25 років).
  • Для інших категорій: розраховується за формулою ПФУ. Вона враховує індивідуальний коефіцієнт заробітку вчителя, тривалість його стажу, а також середню заробітну плату в країні за три попередні роки перед виходом на пенсію.

Нагадаємо, що в Україні досі існують пільгові умови пенсійного забезпечення, які дозволяють окремим категоріям виходити на пенсію не за віком, а за вислугою років. Тобто люди можуть отримувати пенсію вже у 38-45 років, якщо мають достатній стаж служби. При цьому загальне підвищення пенсійного віку в парламенті навіть не розглядається. 

Читайте також:

Теги: українці Пенсійний фонд пенсія професії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світова література ширша за російську, як не крути
Хто ж так плаче за Булгаковим?
20 грудня, 12:55
Бойовий досвід сам по собі не впливає на розмір пенсії чи право на достроковий вихід у загальній страховій пенсійній системі
Як США захищають ветеранів: що Україна може запозичити
16 грудня, 17:35
Деякі військові виходять на пенсію після 38 років
146 тис. військових не воюють, але мають пенсії за вислугу: нардепка закликала урізати пільги
1 грудня, 23:06
Уряд заклав підвищення пенсій у бюджет на 2026 рік
Мінімальна пенсія зросте у 2026 році: які суми заклав уряд
3 грудня, 20:46
Експертка регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська розповіла про депортацію українських дітей
Росія депортує українських дітей до КНДР у військові табори – правозахисниця
4 грудня, 09:07
Піхотинці 31-ї бригади вижили 62 дні під землею під обстрілами та безпілотниками ворога
Провели 62 дні під землею: неймовірна історія виживання військових
8 грудня, 12:05
Путін заявив, що українці з радістю зустрічають російських військових
Путін заявив, що українці з радістю зустрічають російських військових
10 грудня, 00:31
Із року в рік Вифлеємський вогонь нагадує про важливість єдності та взаємопідтримки
Вифлеємський вогонь миру прибув до України
7 грудня, 19:59
Пластуни прийшли на засідання Київради
Пластуни принесли Вифлеємський вогонь миру у Київраду (фото)
18 грудня, 13:13

Особисті фінанси

Пенсія за вислугою років в Україні: хто може отримати
Пенсія за вислугою років в Україні: хто може отримати
Реєстрація ФОПів платниками ПДВ буде автоматичною – Мінфін
Реєстрація ФОПів платниками ПДВ буде автоматичною – Мінфін
Нацбанк випустив монету, присвячену Різдву
Нацбанк випустив монету, присвячену Різдву
Кабмін змінив правила компенсації установам, які безкоштовно розміщують переселенців
Кабмін змінив правила компенсації установам, які безкоштовно розміщують переселенців
Ціни на молоко в Україні досягли мінімуму: що стало причиною
Ціни на молоко в Україні досягли мінімуму: що стало причиною
Пенсіонери та УБД можуть отримати надбавки до пенсії. Які суми та як оформити
Пенсіонери та УБД можуть отримати надбавки до пенсії. Які суми та як оформити

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua