Індекс Олів’є. Як змінилася ціна популярного салату за 2025 рік

Деякі інгредієнти салату «Олів’є» подешевшали, а які навпаки зросли в ціні

Ціни на продукти зросли за 2025 рік, цього року українцям доведеться витратити більше, аби приготувати улюблені страви на зимові свята. Про це йдеться у дослідженні «Інституту аграрної економіки», передає «Главком».

У порівнянні з минулим роком, новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини, коштуватиме дорожче. «Салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо обійдуться на родину з 4-х осіб близько 3980 гривень, тобто на 10,7 % дорожче, ніж торік», – прокоментував директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Юрій Лупенко.

За словами Юрія Лупенка, розрахунки науковців Інституту аграрної економіки свідчать про те, що для приготування салату «Олів’є» цього нового року доведеться заплатити 406,87 грн. Ця сума є на 5,8 % більшою, ніж торік.

Скільки коштують інгредієнти салату «Олів’є»

Вартість продуктів:

Ковбаса – 180 грн за 0,5 кг (+12,5%).

580 г картоплі – 8,50 грн (-57,6 %).

Дві морквини – 3,18 грн (-62,3 %).

Дві цибулини 1,75 грн за 230 г (-58,0 %).

Шість курячих яєць – 49,08 грн (+4,8 %).

Бляшанка зеленого горошку – 62,50 грн за 0,5 кг (+11,5 %).

Консервовані огірки – 43,92 грн за 200 г (+14,9 %).

Заправка до салату – майонез 350 г – 57,99 грн (+14,3 %).

Рецепт «Олів’є» з ковбасою

Рецепт «Олів’є» до Нового року фото з відкритих джерел

Інгредієнти:

варена ковбаса - 300 гр;

зелений горошок - 150 гр;

яйця - 3 шт;

картопля - 3 шт;

солоні огірки - 2 шт;

морква - 1 шт;

майонез, сіль.

Кроки приготування:

Для початку треба відварити картоплю, яйця та моркву. Потім потрібно усі інгредієнти нарізати кубиками. Змішати усі інгредієнти у ємності, додати майонез, сіль та ще раз перемішати. Смачного!

Рецепт Олів’є з куркою

Рецепт «Олів’є» з куркою фото з відкритих джерел

Інгредієнти:

курка - 250 гр;

яйця - 3 шт;

картопля - 1 шт;

морква - 1 шт;

зелений горошок - 100 гр;

солоні огірки - 130 гр;

майонез, сіль.

Кроки приготування:

Для початку потрібно відварити курку, дати їй охолонути та розібрати на волокна. Також її можна нарізати кубиками. Усі овочі та яйця відварити й нарізати кубиками. Нарізані інгредієнти висипати в миску додати туди також нарізані кубиками солоні огірки та горошок. Все перемішати та посолити.

Незвичайна рецепт «Олів’є» з кукурудзою

Незвичайний рецепт «Олів’є» з кукурудзою т свіжим огірком фото з відкритих джерел

Інгредієнти:

картопля – 3 шт

морква 2 шт

банка консервованої кукурудзи

зелена цибуля – пучок або звичайна цибуля

свіжі огірки – 2 шт.

яйця – 2 шт.

майонез та сіль.

Кроки приготування:

Потрібно відварити всі овочі та нарізати їх кубиками. Також треба дрібно нарізати цибулю та ковбасу. Для цього варіанту «Олів’є» яйця необхідно відварити та натерти на велику тертку. Свіжі огірки помити та теж нарізати кубиками. Усі інгредієнти змішати в одній ємності та додати до них 0,5 банки кукурудзи, але попередньо вилити зайву воду. Додати до всіх інгредієнтів майонез, перемішати та посолити.

Чи можна готувати олів'є під час відключень світла?

Дієтологиня Ірина Кушніренко в коментарі «Главкому» розповіла, що заправлений майонезом олів’є – страва, яка дуже швидко псується. Термін її придатності складає лише 4-5 годин. Отже, якщо на ранок 1 січня на святковому столі лишилися залишки салату, їх краще позбутися.

Також варто утилізувати і недоїдені за новорічну ніч «Оселедець під шубою», «Мімозу» і «Крабовий салат», термін зберігання яких складає лише 24 години.

Водночас багато інгредієнтів для приготування олів’є можна приготувати напередодні новорічного вечора. Так, можна відварити овочі і яйця та цілком безпечно зберігати їх на балконі. А ковбасу, зелений горошок, солоні огірки і майонез можна і треба додати вже безпосередньо перед подачею на стіл.

Раніше «Главком» писав про те, що в Україні фіксується чергове зростання цін на курячі яйця. За оцінками експертів, цей тренд не лише збережеться, а й посилиться на початку 2026 року, тож українцям варто готуватися до рекордного здорожчання одного з базових продуктів раціону.

Також повідомлялося, що в Україні різко зросли ціни на сало. Середня ціна за один кілограм сала сягає 200 грн, а преміальні сорти продукту коштують ще більше. За рік в Україні сало подорожчало на 26,2%, у порівнянні з минулим роком, а саме жовтнем 2024 року. Тоді кілограм сала коштував 163,89 грн.