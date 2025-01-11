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В Україні суттєво здорожчав популярний фрукт

Надія Карбунар
glavcom.ua
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В Україні суттєво здорожчав популярний фрукт
Нинішні ціни на яблука в Україні в середньому на 61% перевищують рівень аналогічного періоду торік
фото з відкритих джерел

Обмежена пропозиція якісних яблук на ринку України сприяє зростанню цін

Цього тижня українські садівники почали активно підвищувати ціни на високоякісні яблука. Ключові гравці ринку пов'язують зростання цін із помітним пожвавленням торгово-закупівельної активності у цьому сегменті. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За словами виробників, минулого тижня попит на місцеві яблука залишався досить низьким, проте наразі інтерес до цієї продукції зростає серед покупців різних категорій.

Станом на сьогодні високоякісні яблука з українських господарств реалізуються за ціною від 25 до 32 грн/кг (0,59-0,76 дол./кг), залежно від сорту, якості та обсягів партії. У порівнянні з кінцем минулого тижня, це на 13% дорожче.

Обмежена пропозиція якісних яблук на ринку України також сприяє зростанню цін. Наразі багато садівників пропонують продукцію, якість якої знизилася через тривале зберігання. У той же час, якісні яблука здебільшого відправляються на експорт або зберігаються для продажу навесні.

Зазначимо, що нинішні ціни на яблука в Україні в середньому на 61% перевищують рівень аналогічного періоду торік.

Нагадаємо, цього тижня в Україні спостерігається підвищення цін на огірки. Основною причиною подорожчання стала високий попит на тепличні овочі

До слова, що в Україні може вирости у ціні один з основних овочів у раціоні – картопля. Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в ефірі «Українського Радіо». Експерт зазначив, що в квітні 2025 року переважна більшість картоплі на поличках буде імпортною.

Окрім того, у 2024 році в Україні за філіжанку еспресо потрібно було заплатити в середньому 31 грн. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році. Найдорожча філіжанка кави була на Одещині, а найдешевша – на Хмельниччині та Сумщині. Станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні, як і у 2023 році, продавали на Одещині: 40 грн за філіжанку. Лише за рік ціна у регіоні зросла на 20%. Далі йде Львівщина, де чашка еспресо коштує 39 грн. Третю сходинку посіла Волинська область, де за порцію еспресо просять 37 грн.

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Теги: експорт партії овочі підвищення цін фрукти

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