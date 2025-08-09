В Україні подорожчало молоко

Українське молоко подорожчало через загрозу зупинки експорту

В Україні зросли закупівельні ціни на молоко-сировину через експорт до ЄС. Про це повідомила Асоціація виробників молока, передає «Главком».

У серпні середня закупівельна ціна на молоко-сировину в Україні піднялася на 70 копійок у порівнянні з липнем і склала 16,62 грн/кг без ПДВ.

Аналітик організації Георгій Кухалейшвілі пояснив, що ключовим фактором стала активність переробних підприємств, які намагаються встигнути експортувати більше продукції до ЄС до моменту вичерпання торгових квот.

Ціни за якістю:

Екстраґатунок – зростання на 66 коп. до 16,80 грн/кг;

Вищий ґатунок – зростання на 75 коп. до 16,60 грн/кг;

Перший ґатунок – зростання на 75 коп. до 16,20 грн/кг.

Йдеться про молоко-сировину, яке закуповують для переробки, а не про готовий продукт у магазинах.

Після 6 червня Єврокомісія повернула мита та квоти на аграрний імпорт з України, включно з молочною продукцією. Спроба оновити угоду про торгівлю провалилася через відмову Угорщини, Польщі, Болгарії, Словаччини та Румунії її ратифікувати.

За словами Кухалейшвілі, квоти ЄС на українське вершкове масло та сухе молоко вже майже вичерпані.

Нагадаємо, середня ціна в липні була на 12 коп. вищою, ніж місяць тому. Стимулює зростання цін на готову продукцію падіння курсу гривні. Крім того, очікується подальше підвищення закупівельних цін на початку серпня.

Водночас існують ризики зниження цін в другій половині серпня через невизначеність із торгівлею з ЄС. Нові квоти ще не затверджені через спротив країн Центрально-Східної Європи, що може призупинити експорт української молочної продукції.