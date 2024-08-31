Виплати для ВПО та здорожчання пального: що зміниться із 1 вересня

Восени пенсії переглядати не будуть, а декому з переселенців можуть скасувати нарахування

З 1 вересня на українців чекає ряд змін. Зокрема вони стосуватимуться виплат для переселенців, новацій для українських школярів, вартості автомобілів та цін на пальне, а також ринку тютюну. «Главком» зібрав усі зміни, про які варто знати у перший місяць осені.

Чи будуть переглядати розмір пенсій

Восени пенсії в Україні підвищувати не будуть. Як зазначили у Мінсоцполітики, цього року вже проведено кілька етапів індексації пенсійних виплат. Наразі українські пенсіонери отримують у середньому 5 тис. 311 грн. Що ж стосується чергового підвищення, то воно заплановане лише на весну 2024 року.

Тарифи на водопостачання

Щодо цін на водопостачання, то у вересні такі послуги можуть здорожчати в деяких невеликих населених пунктах. Усе тому, що місцева влада має право самотужки встановлювати тарифи на воду. Водночас у великих містах тариф на воду для побутових споживачів залишиться на попередньому рівні.

Зокрема, від 1 вересня планується запровадження нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення у Київській області. Буде перераховано тариф для КП «Гореничі», що належить Білогородській сільраді Бучанського району. Для населення тариф на водовідведення становитиме 34,16 грн за куб. з ПДВ, а для бюджетних установ та інших споживачів – 53,45 грн за куб.

Зміни для внутрішньо переміщених осіб: чи скасують нарахування

З 1 вересня українським переселенцям будуть нараховувати грошову допомогу по-новому – з урахуванням їхнього майнового стану. Виплати перестануть надавати якщо:

ВПО придбали новий автомобіль (з року випуску минуло менш як 5 років), крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни;

купили квартиру, будинок чи земельну ділянку на суму понад 100 тис. гривень;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях, ніж там, де ведуться активні бойові дії або окупованих територіях (якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї);

мають на депозитному рахунку в банку кошти понад 100 тис. гривень;

придбали іноземну валюту, а також банківські метали на суму понад 100 тис. гривень (крім валюти, одержаної від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг).

Якщо внутрішньо переміщені особи не підпадають під ці критерії, то вони продовжуватимуть отримувати щомісячну допомогу до кінця січня 2024 року.

Зміни у школах: чи залишать дистанційне навчання

Українські учні цього року підуть до школи 2 вересня, у понеділок. У державних та комунальних закладах освіти з нового навчального року кількість школярів у молодших класах не повинна перевищувати 24 особи.

У МОН зазначили, що це має зробити освітній процес більш ефективним – на тлі зменшення кількості дітей у класі педагоги зможуть приділити більше уваги кожному учню/учениці та вибудувати з ними ліпший зв'язок. Теперішні 2-4 класи переформатовувати не будуть – в них і надалі може навчатися більш ніж 24 учні.

У старшій школі кількість учнів у класах залишиться на рівні 30. Дистанційна форма навчання цього року збережеться.

На скільки можуть здорожчати автомобілі

Вартість нових автомобілів у вересні може зрости. До Верховної Ради нещодавно був поданий законопроєкт №11416 про зміни до Податкового кодексу. Він передбачає запровадження військового збору в розмірі 15% від вартості автомобіля під час першої реєстрації транспортного засобу. Наразі в таких випадках до пенсійного фонду надходять внески в розмірі 3-5% від ціни авто.

Що буде з цінами на АЗС: чи підвищиться вартість пального

З 1 вересня 2024 Уряд планує підвищити акцизні податки на різні види пального, що може спричинити зростання цін на АЗС. Акциз на бензин збільшиться:

з €242,6 до €271,7 за тисячу літрів;

на дизельне пальне – з €177,6 до €215,7;

на автогаз – з €55,6 до €59,2.

За прогнозами НБУ, ціни на пальне можуть зрости на понад 9% до кінця року.

Ринок тютюну: як боротимуться з підробленими сигаретами

З початком осені в Україні обмежать продаж нікотиновмісних продуктів, які повинні мати акцизні марки. У такий спосіб хочуть посилити контроль над обігом нікотиновмісних продуктів та підвищити відповідальність учасників ринку. Заборона на продаж ароматизованого тютюну, а також сигарет без належного маркування діє з 11 липня 2024 року.

Раніше ми писали про те, що Кабінет міністрів продовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, найближча зима буде «дуже непростою».

Отримання паспортів за кордоном

У вересні запрацює нова послуга від «Укрпошти». Так, у серпні компанія та МЗС підписали меморандум про співпрацю, який обіцяє змінити процес доставлення закордонних паспортів для громадян України.

Від 1 вересня українці, які замовлять перевипуск закордонного паспорта, зможуть скористатися оновленою послугою доставлення через сайт «Укрпошти». Для цього необхідно буде використовувати електронну марку з QR-кодом та сплатити послугу в особистому кабінеті на сайті поштового оператора.