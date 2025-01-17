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Тарифи на електроенергію для споживачів з електроопаленням змінено: деталі від уряду

Олена Курашина
glavcom.ua
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Тарифи на електроенергію для споживачів з електроопаленням змінено: деталі від уряду

Незалежно від обсягу споживання перші 2000 кВт*год  для квартир з електроопаленням будуть коштувати 2,64 грн в опалювальний сезон

Уряд переглянув умови оплати за електроенергію для домогосподарств із електроопаленням. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 17 січня, новий тариф діятиме в опалювальний період із 1 жовтня до 30 квітня.

До цього часу для таких споживачів діяла ставка 2,64 грн за кВт*год на весь обсяг електроенергії, якщо споживання не перевищувало 2 000 кВт*год. У разі перевищення цього ліміту весь обсяг оплачувався за стандартним тарифом – 4,32 грн за кВт*год.

Відтепер споживачі платитимуть за зниженим тарифом (2,64 грн) лише за перші 2 000 кВт*год, навіть якщо загальний обсяг буде більшим. Електроенергія понад цей поріг оплачуватиметься за ставкою 4,32 грн за кВт*год.

«Ми зробили це для підтримки людей, які користуються електроопаленням. Тепер вони сплачуватимуть за повним тарифом лише за ті обсяги, які перевищують ліміт у 2 000 кВт*год», – зазначив Шмигаль.

Нові умови тарифікації стануть частиною ширшої програми підтримки українців, спрямованої на полегшення оплати комунальних послуг у зимовий період.

У грудні 2024 року середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні зросли на 18,9%, порівняно з груднем 2023 року. Причиною називають підвищення цін на електроенергію.

Водночас не змінилися тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення. Також стабільні тарифи на водопостачання та каналізацію.

Нагадаємо, сьогодні міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що уряд не планує підвищувати тарифи на електроенергію для населення впродовж поточного опалювального сезону. 

Теги: тарифи електроенергія уряд Денис Шмигаль Герман Галущенко

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