Станом на 21 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України продовжили змінювати ціни на пальне. У кількох операторів подешевшали бензин і дизель, а в Socar зросла вартість автогазу. Найдешевший бензин А-95 серед мереж із новими даними коштує 82,90 грн за літр, найдорожчий – 90,90 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з 20 листопада, мережі UPG бензин А-95 подешевшав на 1 грн/л – до 82,90 грн. Така сама зміна відбулася з преміальним А-95+, який тепер коштує 84,90 грн/л. Бензин А-100 знизився в ціні на 1 грн – до 95,90 грн/л. Вартість обох видів дизельного пального та автогазу не змінилася.

В Окко звичайне дизельне пальне подешевшало на 1 грн/л – до 102,90 грн, а преміальний дизель – до 105,90 грн/л. Водночас бензин А-100 подорожчав на 2 грн – до 98,90 грн/л. Ціни на А-95, А-95+ та автогаз залишилися незмінними.

У WOG бензин А-95 подешевшав на 2 грн/л – до 87,90 грн, А-95+ – на 1 грн, до 91,90 грн. Вартість А-100 знизилася на 1 грн – до 98,90 грн/л. Дизельне пальне, преміальний дизель та газ продають за попередніми цінами.

У Socar бензин А-95 та А-95+, звичайний і преміальний дизель подешевшали на 1 грн/л. А-100 знизився в ціні на 2,10 грн – до 99,90 грн. Натомість автогаз подорожчав на 1 грн – до 64,90 грн/л.

В «Укрнафті» А-95 та А-95+ коштують по 82,90 грн/л. Звичайний дизель подешевшав на 1 грн – до 98,90 грн, преміальний – на 3 грн, до 98,90 грн/л. Бензин А-92 знизився в ціні на 2 грн – до 80,90 грн. Вартість газу не змінилася.

У KLO ціни на пальне залишилися на рівні попереднього дня. Бензин А-95 коштує 83,40 грн/л, А-95+ – 89,60 грн, дизель – 99,90 грн, преміальний дизель – 103,90 грн. А-100 продають за 97,90 грн, А-92 – за 82 грн, автогаз – за 63,40 грн/л.

Ціни на пальне в Україні дані на 21 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 82,90 ↓ 84,90 ↓ 98,90 100,90 95,90 ↓ - 61,90 88,90 91,90 102,90 ↓ 105,90 ↓ 98,90 ↑ - 64,90 87,90 ↓ 91,90 ↓ 102,90 105,90 98,90 ↓ - 63,50 90,90 ↓ 93,90 ↓ 105,00 ↓ 108,00 ↓ 99,90 ↓ - 64,90 ↑ 82,90 ↓ 82,90 ↓ 98,90 ↓ 98,90 ↓ - 80,90 ↓ 61,90 83,40 89,60 99,90 103,90 97,90 82,00 63,40 84,04 - 98,01 - - - 59,82

Найнижчу ціну на бензин А-95 серед мереж із новими даними зафіксовано в UPG та «Укрнафті» – по 82,90 грн/л. Найдорожче цей вид пального коштує в Socar – 90,90 грн/л. Найдешевший дизель серед актуальних пропозицій продають в «Укрнафті» та UPG – по 98,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизеля – у Socar, 105 грн/л.

Автогаз найдорожчий в Окко та Socar – по 64,90 грн/л. Найнижче значення в таблиці – 59,82 грн/л у БРСМ-Нафта, однак це остання доступна ціна з попереднього дня.

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 21 жовтня до 21 листопада 2026 року бензин А-95 подешевшав у всіх представлених мережах. Зниження становить від 3,63 до 7 грн за літр. Найбільша різниця – в UPG, де ціна впала з 89,90 до 82,90 грн/л. В «Укрнафті» бензин подешевшав на 6 грн, у WOG – на 5 грн, у KLO – на 4,50 грн, в Окко та Socar – на 4 грн.

Дизельне пальне також стало дешевшим. За місяць його вартість знизилася на 1–4,50 грн/л залежно від мережі. Преміальний дизель подешевшав приблизно на 1–3,50 грн/л.

Найпомітніше змінилася ціна автогазу. У найбільших мережах, для яких є порівнювані дані, він подорожчав на 10–12 грн за літр. В UPG ціна зросла з 51,90 до 61,90 грн/л, в Окко – з 52,90 до 64,90 грн, у WOG – з 53,50 до 63,50 грн, у Socar – з 54,40 до 64,90 грн. В «Укрнафті» газ подорожчав із 50,90 до 61,90 грн/л, у KLO – з 52,40 до 63,40 грн. Для БРСМ-Нафта порівняння здійснюється за останніми доступними показниками: 49,45 грн/л у жовтні та 59,82 грн/л у листопаді.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.