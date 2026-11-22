Станом на 22 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України продовжили змінювати ціни на пальне. У кількох операторів подешевшали бензин і дизель. Найдешевший бензин А-95 серед мереж із новими даними коштує 82,90 грн за літр, найдорожчий – 89,90 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з 21 листопада, мережі UPG, Окко не змінила ціни на бензин, дизель та газ.

У WOG бензин А-95 подорожчав на 1 грн/л – до 88,90 грн, А-95+ та А-100 не змінилися у ціні. Звичайний та преміальний дизель подешевшали на 1 грн/л.

У Socar бензин А-95 та А-95+, звичайний і преміальний дизель подешевшали на 1 грн/л.

В «Укрнафті» А-95, А-95+, звичайний і преміальний дизель та автогаз не змінилися у ціні. Бензин А-92 подорожчав на 1 грн – з 80,90 грн до 79,90 грн.

У KLO А-95+ подешевша на 1 грн/л – з 88,90 грн до 87,90 грн. Решта цін залишилися на рівні попереднього дня. Бензин А-95 коштує 83,40 грн/л, дизель – 99,90 грн, преміальний дизель – 103,90 грн. А-100 продають за 97,90 грн, А-92 – за 82 грн, автогаз – за 63,40 грн/л.

Ціни на пальне в Україні дані на 22 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 82,90 84,90 98,90 100,90 95,90 - 61,90 88,90 91,90 102,90 105,90 98,90 - 64,90 88,90 ↑ 91,90 ↓ 101,90 ↓ 105,90 ↓ 98,90 - 63,50 89,90 ↓ 92,90 ↓ 104,00 ↓ 107,00 ↓ 99,90 - 64,90 82,90 82,90 98,90 98,90 - 79,90 ↓ 61,90 83,40 87,60 ↓ 99,90 103,90 97,90 82,00 63,40 84,04 - 98,01 - - - 59,82

Найнижчу ціну на бензин А-95 серед мереж із новими даними зафіксовано в UPG та «Укрнафті» – по 82,90 грн/л. Найдорожче цей вид пального коштує в Socar – 89,90 грн/л. Найдешевший дизель серед актуальних пропозицій продають в «Укрнафті» та UPG – по 98,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизеля – у Socar, 104 грн/л.

Автогаз найдорожчий в Окко та Socar – по 64,90 грн/л. Найнижче значення в таблиці – 59,82 грн/л у БРСМ-Нафта, однак це остання доступна ціна з попереднього дня.

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 22 жовтня до 22 листопада 2026 року бензин А-95 подешевшав у всіх представлених мережах. Зниження становить від 3 до 7 грн за літр. Найбільша різниця – в UPG, де ціна впала з 89,90 до 82,90 грн/л. В «Укрнафті» бензин подешевшав на 6 грн, в WOG, Окко та Socar – на 4 грн.

Дизельне пальне також стало дешевшим. За місяць його вартість знизилася на 1-4,50 грн/л залежно від мережі. Преміальний дизель подешевшав приблизно на 1-3,50 грн/л.

Найпомітніше змінилася ціна автогазу. У найбільших мережах, для яких є порівнювані дані, він подорожчав на 10-12 грн за літр. В UPG ціна зросла з 52,90 до 61,90 грн/л, в Окко – з 53,90 до 64,90 грн, у WOG – з 55 до 63,50 грн, у Socar – з 54,40 до 64,90 грн. В «Укрнафті» газ подорожчав із 50,90 до 61,90 грн/л, у KLO – з 52,40 до 63,40 грн. Для БРСМ-Нафта порівняння здійснюється за останніми доступними показниками: 49,45 грн/л у жовтні та 59,82 грн/л у листопаді.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.