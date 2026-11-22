У Тернополі утримується стабільно високий попит на житло як у новобудовах, так і на вторинному ринку. Водночас вибір доступних квартир із якісним ремонтом суттєво звузився, а вартість нерухомості за останній рік відчутно зросла.

«Главком» розбирався, скільки зараз коштують однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири в Тернополі, як змінилися ціни та на яку суму варто розраховувати покупцям.

Хто купує квартири у Тернополі

Покупці найчастіше шукають одно- та двокімнатні квартири, розповіла в коментарі «Главкому» голова Тернопільського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Марія Хомин. За її словами, інтерес охоплює як вторинний ринок, так і новобудови – з готовим ремонтом або в стані «після будівельників».

Експертка зазначає, що нині попит на ліквідне житло перевищує пропозицію, а найгостріший дефіцит спостерігається серед малогабаритних квартир у старому житловому фонді.

«Хороші квартири завжди розходяться. Попит перевищує пропозицію саме на ліквідне житло», – пояснила Марія Хомин.

Окрема категорія покупців – люди, які планують придбати квартиру за державними програмами та виплатами. Однак такі угоди не завжди вдається завершити через складнощі з безготівковими розрахунками, каже експертка.

Попит на земельні ділянки, зокрема дачні, за її спостереженнями, зараз нижчий.

Скільки коштують квартири

За словами Марії Хомин, однокімнатні квартири на вторинці продають приблизно за $30–50 тис. У новобудовах ціни починаються від $65 тис. і можуть сягати $80–85 тис.

Двокімнатну квартиру на вторинному ринку можна придбати від $40 тис. За житло у кращому стані, площею близько 50 кв. м, з окремими кімнатами та просторішою кухнею доведеться заплатити орієнтовно $45–55 тис. Дорожчі варіанти коштують $60–64 тис.

У новобудовах двокімнатні квартири продають приблизно за $70–110 тис. Вартість просторих помешкань може сягати $150 тис.

Трикімнатні квартири на вторинному ринку у старих будинках коштують від $40–50 тис. Житло більшої площі оцінюють у $50–75 тис.

У новобудовах ціни на трикімнатні квартири стартують приблизно від $80 тис. і можуть сягати $140 тис.

Хомин також оцінює зростання цін на первинному ринку приблизно у 20% за останній рік. За її словами, раніше квартири після будівельників можна було знайти за $750–900 за квадратний метр. Тепер середній орієнтир, за оцінкою експертки, становить близько $1,1 тис. за кв. м.

На вторинному ринку ціни також зросли. Рієлторка пояснює це нестачею квартир, які відповідають запитам покупців.

Особливо важливим є вибір житла на нижніх поверхах. Такі квартири шукають, зокрема, ветерани з інвалідністю, яким складно користуватися сходами. Через обмежену кількість відповідних пропозицій знайти потрібне помешкання непросто.

Що показує статистика

За даними ЛУН, у листопаді 2026 року середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Тернополя становила $52,5 тис. За рік ціна зросла на 22%.

Двокімнатна квартира в середньому коштує $78,5 тис. Це на 20% більше, ніж торік.

Середня вартість трикімнатного житла – $89,5 тис. За рік воно подорожчало теж на 20%.

Середні ціни на квартири в Тернополі графіка: ЛУН

На первинному ринку середня ціна квадратного метра становить $920 (42 тис. грн). За рік вартість зросла на 22%.

В економ-класі квадратний метр в середньому коштує $900 (41,2 тис. грн). У комфорт-класі також ціни стартують від $900, а в бізнес-класі – від $1470 (67,3 тис. грн).

За рік квадратний метр в економ- та комфорт- класах подорожчав на близько 25%, а в бізнес-класі – на 48%.

Ціна квадратного метра на первинці графіка: ЛУН

Раніше «Главком» писав, що ціни на квартири піднімаються у Чернівцях. Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку міста становить $62,5 тис., двокімнатної – $85 тис., а трикімнатної – $109 тис. Водночас за останні місяці місцеві рієлтори фіксують зростання цін на житло на 5–7%.

Також у Львові за останні місяці також зросли ціни на нерухомість. У листопаді середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку становить $75 тис., двокімнатної – $75 тис., а трикімнатної – $140 тис. Водночас квадратний метр у новобудовах міста коштує в середньому $1,55 тис.