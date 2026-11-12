Бензин продовжив дешевшати. Ціни на пальне 12 листопада 2026 року

А-95 подешевшав на 1-3 грн/л за місяць

Станом на 12 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 88,62 грн за літр, дизельного пального – 104,49 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Зокрема, у Socar вартість автогазу зросла на 1 грн/л. У мережах WOG та Окко автогаз подорожчав на 1 грн/л. Водночас бензин А-95, А-95+, дизельне пальне, ДП+ та А-100 подешевшали на 1 грн/л.

У мережі UPG бензин А-95, А-95+, А-100, а також дизельне пальне та ДП+ втратили в ціні 1 грн/л. В «Укрнафті» дизельне пальне та ДП+ подешевшали на 1 грн/л, тоді як автогаз подорожчав на 1 грн/л.

Ціни на пальне в Україні дані на 12 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 86,90 ↓ 89,90 ↓ 101,90 ↓ 104,90 ↓ 97,90 ↓ - 60,90 90,90 ↓ 93,90 ↓ 105,90 ↓ 108,90 ↓ 100,90 ↓ - 63,90 ↑ 90,90 ↓ 93,90 ↓ 105,90 ↓ 108,90 ↓ 100,90 ↓ - 63,50 ↑ 92,90 95,90 107,00 110,00 103,00 - 62,90 ↑ 86,90 89,90 102,90 ↓ 104,90 ↓ - 84,90 60,90 ↑ 85,9 94,1 104,9 109,4 101,9 84,5 63,00 85,99 - 102,99 - - - 58,99

У мережі Окко найдорожчий автогаз серед представлених АЗС коштує 63,90 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує Socar – по 92,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована в Socar – 107 грн/л, а преміального дизеля – 110 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 12 жовтня до 12 листопада 2026 року автогаз у семи представлених мережах подорожчав на 14-16 грн/л, звичайне дизпальне – на 3-6 грн/л. Натомість А-95 подешевшав у шести мережах на 1-3 грн/л, а на «БРСМ-Нафті» залишився без змін.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.