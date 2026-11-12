Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Бензин продовжив дешевшати. Ціни на пальне 12 листопада 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Бензин продовжив дешевшати. Ціни на пальне 12 листопада 2026 року
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: glavcom.ua

А-95 подешевшав на 1-3 грн/л за місяць

Станом на 12 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 88,62 грн за літр, дизельного пального – 104,49 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Зокрема, у Socar вартість автогазу зросла на 1 грн/л. У мережах WOG та Окко автогаз подорожчав на 1 грн/л. Водночас бензин А-95, А-95+, дизельне пальне, ДП+ та А-100 подешевшали на 1 грн/л.

У мережі UPG бензин А-95, А-95+, А-100, а також дизельне пальне та ДП+ втратили в ціні 1 грн/л. В «Укрнафті» дизельне пальне та ДП+ подешевшали на 1 грн/л, тоді як автогаз подорожчав на 1 грн/л.

Главком

Ціни на пальне в Україні

дані на 12 листопада 2026 року
Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ
UPG 86,90 89,90 101,90  104,90  97,90 - 60,90 
OKKO 90,90 93,90 105,90  108,90  100,90 - 63,90
WOG 90,90  93,90  105,90  108,90  100,90  - 63,50
SOCAR 92,90  95,90  107,00  110,00  103,00  - 62,90 
UKRNAFTA 86,90  89,90  102,90  104,90  - 84,90  60,90
KLO 85,9  94,1  104,9  109,4  101,9  84,5  63,00 
БРСМ 85,99  - 102,99  - - - 58,99 

У мережі Окко найдорожчий автогаз серед представлених АЗС коштує 63,90 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує Socar – по 92,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована в Socar – 107 грн/л, а преміального дизеля – 110 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць 

За період із 12 жовтня до 12 листопада 2026 року автогаз у семи представлених мережах подорожчав на 14-16 грн/л, звичайне дизпальне – на 3-6 грн/л. Натомість А-95 подешевшав у шести мережах на 1-3 грн/л, а на «БРСМ-Нафті» залишився без змін.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

Читайте також:

Теги: пальне дизельне пальне АЗС ціни бензин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на території Кіришського нафтопереробного заводу після атаки безпілотників
Безпілотники вкотре атакували другий за потужністю НПЗ Росії
9 листопада, 03:43
Ціни на цибулю на українському ринку зросли
В Україні зросли ціни на цибулю
4 листопада, 05:50
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Автогаз перевищив 60 грн. Ціни на АЗС 3 листопада 2026 року
3 листопада, 06:31
Вночі російські війська вдарили по місту, пошкодивши приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю
Росія атакувала Запоріжжя: поранено трьох людей, серед них підліток
26 жовтня, 23:59
Пожежа на залізниці після сходження вантажного потяга у Свердловській області Росії
У Росії зійшов із рейок потяг із цистернами пального: спалахнула пожежа
26 жовтня, 05:15
В Україні зростають ціни на тепличні помідори через похолодання та дефіцит
В Україні зростають ціни на помідори
17 жовтня, 07:49
Росіянам доводиться стояти зранку до ночі у довжелезних чергах через критичний дефіцит продуктів
На півночі РФ ціни на продукти злетіли на 343%: запроваджено ліміти на продаж
16 жовтня, 18:36
Українець заявив, що мінімальна вартість комфортного життя у Словаччині становить €3 тис.
«Не їдьте у Словаччину». Українець вразив мережу цінами на життя у Кошиці
16 жовтня, 11:57
Радев висловився проти ударів по НПЗ Росії, але й розкритикував російські атаки на українську енергетику
Прем’єр Болгарії підтримав дизельну угоду Трампа з Путіним
15 жовтня, 12:51

Особисті фінанси

Бензин продовжив дешевшати. Ціни на пальне 12 листопада 2026 року
Бензин продовжив дешевшати. Ціни на пальне 12 листопада 2026 року
В Україні подешевшали печериці
В Україні подешевшали печериці
Квартири у Львові дорожчають: скільки коштує житло у листопаді
Квартири у Львові дорожчають: скільки коштує житло у листопаді
Долар, євро та злотий подорожчали: курс валют на 11 листопада 2026
Долар, євро та злотий подорожчали: курс валют на 11 листопада 2026
Бензин різко подешевшав. Ціни на пальне 11 листопада 2026 року
Бензин різко подешевшав. Ціни на пальне 11 листопада 2026 року
Чи можна розраховуватися старими 50 і 200 грн? Нацбанк дав роз'яснення
Чи можна розраховуватися старими 50 і 200 грн? Нацбанк дав роз'яснення

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
103K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
92K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
78K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua