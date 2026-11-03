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Автогаз перевищив 60 грн. Ціни на АЗС 3 листопада 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Автогаз перевищив 60 грн. Ціни на АЗС 3 листопада 2026 року
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: autonews.autoua.net

За два тижні автогаз у найбільших мережах АЗС подорожчав на 5,50–9,10 грн за літр, а дизельне пальне – на 1–3,50 грн за літр

Станом на 3 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на окремі види пального. За добу автогаз на деяких заправках подорожчав на 1,60 грн за літр, а дизельне пальне – на 50 копійок. Водночас в Окко зафіксовано здешевлення автогазу. Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального – 105,34 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем,у мережі UPG автогаз подорожчав на 1 грн/л – до 58,90 грн/л. Водночас вартість бензину та дизельного пального залишилася незмінною. В Окко автогаз подешевшав на 30 коп./л – до 59,60 грн/л, тоді як ціни на інші види пального не змінилися.

У мережі KLO дизельне пальне подорожчало на 50 коп./л – до 106,40 грн/л, а преміальний дизель ДП+ – на 50 коп./л, до 109,40 грн/л. Найбільше за добу зріс у ціні автогаз – на 1,60 грн/л, до 60,50 грн/л. Вартість бензину залишилася на попередньому рівні.

Главком

Ціни на пальне в Україні

дані на 3 листопада 2026 року
Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ
UPG 89,90 92,90 102,90 105,90 100,90 - 58,90
OKKO 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 59,60
WOG 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 59,90
SOCAR 95,90 98,90 108,00 111,00 105,00 - 59,90
UKRNAFTA 88,90 91,90 103,90 105,90 - 86,90 56,90
KLO 87,90 95,60 106,40 109,40 101,90 86,50 60,50
БРСМ 87,85 - 102,37 - - - 56,55

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подорожчав на 4 коп./л – до 87,85 грн/л, дизельне пальне – на 42 коп./л, до 102,37 грн/л, а автогаз – на 1,25 грн/л, до 56,55 грн/л.

У мережах WOG, Socar та «Укрнафта» ціни на всі представлені види пального залишилися незмінними. Зокрема, у WOG дизельне пальне коштує 106,90 грн/л, ДП+ – 109,90 грн/л, а автогаз – 59,90 грн/л. У Socar вартість преміального дизеля становить 111 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць 

За період із 3 жовтня до 3 листопада 2026 року ціни на пальне зросли в усіх найбільших мережах АЗС України. Найбільше подорожчав автогаз – на 13,96–15,60 грн за літр залежно від мережі. Найсуттєвіше зростання зафіксовано в KLO, де його вартість підвищилася з 44,90 до 60,50 грн/л. Звичайне дизельне пальне подорожчало на 4,93–7,60 грн/л, а преміальне – на 6–7 грн/л.

Водночас бензин А-95 за місяць змінився менш суттєво. В Окко, WOG та «Укрнафті» його вартість залишилася незмінною, тоді як у UPG ціна зросла на 1 грн/л, у Socar – на 1 грн/л, у KLO – на 2 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» – на 2,27 грн/л. Преміальний бензин А-95+ подорожчав у UPG, KLO, Socar та «Укрнафті» на 1–3 грн/л, тоді як в Окко та WOG його вартість залишилася без змін.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

Теги: газ бензин пальне дизельне пальне

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