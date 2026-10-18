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Ціни на каву стрімко зростають

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ціни на каву стрімко зростають
Вартість кави-сировини на світових ринках залишається рекордно високою
фото з відкритих джерел

Через клімат і дефіцит робочих рук світ масово переходить на робусту

Через кліматичні зміни, погодні аномалії та зростання витрат на збір врожаю світовий ринок кави стикається з постійним тиском на ціни. Про це пише «Главком» із посиланням на agronews.ua.

Фермерам стає дедалі складніше вирощувати якісну арабіку через спеку, посуху та непередбачувані опади.

Додатковим ударом для галузі є здорожчання матеріалів і гострий дефіцит сезонних працівників, необхідних для ручного збору високоякісної арабіки. Через це виробники змушені нарощувати частку більш витривалої робусти: якщо на початку 1990-х років її частка становила 25%, то сьогодні вона вже сягає близько 40%.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2026 року молоко в Україні подорожчало в середньому на 10,58% порівняно із серпнем, а  молочна продукція загалом – на 2,8%.

За даними Мінфіну, минулого місяця  молоко зросло у ціні найбільше серед основних  молочних товарів – на 10,58% порівняно із серпнем. Індекс споживчих цін на молочну продукцію становив 102,8%. До нього входять йогурт, кефір, маргарин, вершкове масло, молоко, вершки, сметана, тверді й плавлені сири та кисломолочний сир. Кисломолочний сир за місяць додав 5,1%, вершкове масло – 1,37%, а кефір, навпаки, подешевшав на 2,02%.

До слова, ціни на вершкове масло в Європі продовжують знижуватися, через що українським виробникам складніше продавати продукцію на ринку Євросоюзу. 

За оцінкою аналітиків, за нинішніх цін українське масло залишається занадто дорогим для європейських покупців. Через це експорт до ЄС фактично не здійснюється у значних обсягах. Наразі українське масло переважно постачається до Молдови, країн Кавказу та Казахстану.

Теги: ціни

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