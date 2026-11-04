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Російський дизель прямує до США: виявлено вісім танкерів

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Російський дизель прямує до США: виявлено вісім танкерів
Україна відстежує вісім танкерів із російським дизелем, які можуть прибути до США у листопаді
фото: Reuters

Чотири судна перебувають під міжнародними санкціями, а загальний обсяг пального перевищує 300 тис. тонн

Українська влада відстежує вісім танкерів із понад 300 тис. тонн російського дизельного пального, які, ймовірно, прямують до Сполучених Штатів. Частина суден перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії та України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Радіо Свобода.

За інформацією джерел видання в українському уряді, сім танкерів вказали американські порти як пункти призначення. Восьме судно, Athina M під грецьким прапором, також підозрюють у перевезенні пального до США.

Чотири танкери – Leruo, Primorye, Manta та Feliks – перебувають під санкціями ЄС, Великої Британії та України. Джерела надали цю інформацію на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені коментувати ситуацію публічно.

Усі вісім суден завантажили пальне в російських портах протягом жовтня, переважно у Приморську на Балтійському морі. За попередніми оцінками, вони можуть прибути до американських портів у період із 7 до 18 листопада.

Водночас американські організації American Coalition for Ukraine та Razom for Ukraine відстежують уже 13 суден, які потенційно можуть доставити російський дизель до США. Особливу увагу вони звернули на танкери Taurus та Agioi Fanendes, які, за їхніми оцінками, можуть перевозити пальне російського походження.

Зокрема, Taurus 1 листопада перебував поблизу порту Вілмінгтон у штаті Північна Кароліна, однак наступного дня знову вийшов у море. Підтверджень розвантаження російського дизеля немає. Інший танкер, Agioi Fanendes, імовірно, перевозить близько 40 тис. тонн пального, проте його кінцевий пункт розвантаження залишається невідомим.

Ситуація викликала суперечки у США через чинну заборону на імпорт російських енергоносіїв. Закон, ухвалений у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, передбачає обмеження на ввезення російської нафти та нафтопродуктів.

Водночас 9 жовтня Міністерство фінансів США видало тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє певні операції з російським дизельним пальним. Американська адміністрація пояснила цей крок необхідністю збільшити пропозицію на ринку та стримати ціни.

Низка американських законодавців поставила під сумнів відповідність такого дозволу чинному законодавству. Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл також попередила операторів портів про можливі юридичні наслідки приймання російського пального.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про домовленість Дональда Трампа та Володимира Путіна щодо постачання російського дизеля до США. Зокрема, йшлося про першу партію обсягом понад 300 тис. тонн, після якої сторони планували збільшити постачання. За словами американського президента, угода мала допомогти знизити ціни на пальне.

Згодом Greenpeace оприлюднив інтерактивну карту руху танкерів із російським дизелем. Екологи ідентифікували сім суден, які перевозили приблизно 288 тис. тонн пального, та попередили про можливі порушення міжнародних санкцій.

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Теги: обмеження пальне закон імпорт

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