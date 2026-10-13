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Острів Балі залишився без бензину? На курорті виникли величезні черги до АЗС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Острів Балі залишився без бензину? На курорті виникли величезні черги до АЗС
На Балі виникли кілометрові черги до АЗС
скриншот з відео

Водії займають черги ще до світанку, але навіть після кількох годин очікування не всім вдається заправитися

Індонезійський острів Балі вдруге за останні три місяці зіткнувся із серйозними перебоями в постачанні пального. Через нестачу бензину на окремих автозаправних станціях утворилися багатокілометрові черги, а водії змушені годинами чекати на можливість заправити свої автомобілі та моторолери. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 7News.

Найскладніша ситуація спостерігається у столиці острова Денпасарі та південній частині округу Бадунг. Там автомобілісти стикаються з нестачею бензину марки Pertalite, а на деяких заправках виникли проблеми й із придбанням Pertamax.

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За повідомленнями місцевих ЗМІ, водії починають займати черги ще на світанку, сподіваючись отримати пальне до того, як його запаси закінчаться. Однак навіть ранній приїзд не гарантує, що заправитися вдасться.

Зокрема, на автозаправній станції на вулиці Джалан-Рая-Сесетан у Денпасарі автомобілістам, які тривалий час чекали на заправку, повідомили про повне вичерпання запасів Pertalite. Подібні випадки зафіксували й в інших районах Денпасара та Кути.

У соціальних мережах поширюються відеозаписи, на яких видно величезні черги з автомобілів і моторолерів. Транспортні засоби вишикувалися вздовж доріг на значні відстані, а водії змушені витрачати по кілька годин на очікування.

Голова Управління з питань праці, енергетики та мінеральних ресурсів Балі Іда Багус Сетіаван пояснив, що труднощі з постачанням пов'язані з технічними проблемами в логістичній системі.

За його словами, минулого тижня місцева влада спільно з паливною компанією Pertamina та дистриб'юторами працювала над відновленням стабільних поставок бензину на автозаправні станції.

«Нам повідомили, що стався технічний збій у логістиці між нафтобазою Песанггаран і транзитним терміналом Манггіс. Наразі ситуація поступово нормалізується», – пояснив посадовець.

Водночас остаточні обставини виникнення проблеми поки що з'ясовують. Представники місцевої влади очікують на додаткову інформацію щодо причин технічного збою.

Губернатор Балі Ваян Костер запевнив, що загальних запасів пального на острові достатньо, а нинішні труднощі мають тимчасовий характер.

Костер визнав, що постачання бензину з нафтобаз до заправок ускладнюється через затори на дорогах. Ситуацію погіршив одночасний сплеск попиту, внаслідок якого наявні запаси на окремих АЗС швидко закінчилися.

Через завантаженість дорожньої мережі бензовози не завжди можуть оперативно доставити нові партії пального. У результаті навіть за наявності достатніх резервів на нафтобазах окремі заправки тимчасово залишаються без бензину.

Водночас губернатор переконаний, що ситуацію вдасться стабілізувати найближчим часом. «Можу вас запевнити: на Балі це не затягнеться. Ситуація має нормалізуватися протягом одного-двох днів», – сказав Костер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що світові запаси нафти та пального суттєво скоротилися на тлі військового конфлікту з Іраном. Генеральний директор найбільшого у світі незалежного нафтотрейдера Vitol Group Рассел Гарді під час конференції Energy Intelligence Forum у Лондоні заявив, що можливості західних країн для стабілізації ринку значно обмежені.

За його оцінкою, нові перебої з постачанням енергоносіїв із Перської затоки можуть спричинити різке подорожчання нафти. Зокрема, він не виключив сценарію зростання цін до $200 за барель.

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Теги: бензин криза Балі

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