Ціни на пальне 15 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

За місяць автогаз подорожчав на 13–15 грн за літр, а бензин А-95 подешевшав у всіх представлених мережах

У неділю, 15 листопада 2026 року, більшість великих мереж АЗС України зберегли ціни на пальне на рівні попередньої доби. Єдина зафіксована зміна – в «Укрнафті», де звичайне дизельне пальне подешевшало на 1 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

У мережах UPG, Окко, WOG та Socar ціни на всі представлені види пального залишилися незмінними.

В UPG бензин А-95 коштує 86,90 грн/л, А-95+ – 89,90 грн/л. Звичайне дизельне пальне продають по 101,90 грн/л, преміальне – по 104,90 грн/л. Ціна бензину А-100 становить 97,90 грн/л, автогазу – 61,90 грн/л.

На АЗС Окко бензин А-95 коштує 90,90 грн/л, А-95+ – 93,90 грн/л. Звичайний дизель продають по 105,90 грн/л, преміальний – по 108,90 грн/л. А-100 коштує 100,90 грн/л, автогаз – 63,90 грн/л.

У мережі WOG ціни на бензин А-95 та А-95+ становлять 90,90 і 93,90 грн/л відповідно. Дизельне пальне коштує 105,90 грн/л, ДП+ – 108,90 грн/л, бензин А-100 – 100,90 грн/л. Автогаз продають по 63,50 грн/л.

У Socar бензин А-95 коштує 91,90 грн/л, А-95+ – 94,90 грн/л. Звичайне дизельне пальне NANO ДП продають по 106 грн/л, преміальне NANO Extra – по 109 грн/л. Ціна бензину NANO100 становить 102 грн/л, автогазу – 63,90 грн/л.

В «Укрнафті» бензин А-95 коштує 86,90 грн/л, А-95 Energy – стільки ж. Звичайне дизельне пальне подешевшало на 1 грн – зі 102,90 до 101,90 грн/л. Дизель Energy продають по 103,90 грн/л. Ціна А-92 становить 84,90 грн/л, автогазу – 60,90 грн/л.

У KLO ціни на пальне не змінилися. Бензин А-95 коштує 84,90 грн/л, А-95+ – 92,60 грн/л. Звичайне дизельне пальне продають по 103,90 грн/л, преміальне – по 107,90 грн/л. А-100 коштує 101,90 грн/л, А-92 – 83,50 грн/л, автогаз – 62,90 грн/л.

Ціни на пальне в Україні дані на 15 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 86,90 89,90 101,90 104,90 97,90 - 61,90 90,90 93,90 105,90 108,90 100,90 - 63,90 90,90 93,90 105,90 108,90 100,90 - 63,50 91,90 94,90 106,00 109,00 102,00 - 63,90 86,90 86,90 101,90 ↓ 104,90 - 84,90 60,90 84,90 92,60 103,90 107,90 101,90 83,50 62,90 85,99 - 101,99 - - - 58,99

Найдорожчий бензин А-95 серед представлених мереж, як і днем раніше, продають у Socar – по 91,90 грн/л. Найнижча ціна цього виду пального – у KLO, 84,90 грн/л. Найдорожче звичайне дизельне пальне пропонують у Socar – по 106 грн/л, а преміальне – на Окко та WOG по 108,90 грн/л.

Найвища ціна автогазу – на Окко та в Socar, по 63,90 грн/л. Найнижча серед останніх доступних показників – у «БРСМ-Нафти»: 58,99 грн/л.

Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 88,34 грн/л, дизельного пального – 103,93 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 15 жовтня до 15 листопада 2026 року найбільше подорожчав автогаз. У мережах, які відстежує «Главком», його ціна зросла на 13–15 грн/л. Найбільше підвищення зафіксовано в Socar – на 15 грн/л. В Окко, WOG та «Укрнафті» газ додав у ціні по 14 грн/л, у KLO – 14,50 грн/л, в UPG – 13 грн/л. За останніми доступними даними, у «БРСМ-Нафті» зростання становить 13,50 грн/л.

Звичайне дизельне пальне за місяць подорожчало на 2–5 грн/л. Найбільше зростання – на 5 грн/л – відбулося на Окко, WOG та в «БРСМ-Нафті». У KLO дизель додав у ціні 4,50 грн/л, в «Укрнафті» – 4 грн/л, в UPG – 3 грн/л. Найменше подорожчання зафіксовано в Socar – на 2 грн/л.

Преміальне дизельне пальне за цей період подорожчало на 4–6 грн/л. Найбільше зростання зафіксовано в KLO – на 6 грн/л. На Окко та WOG ДП+ додав у ціні по 5 грн/л, в UPG, Socar та «Укрнафті» – по 4 грн/л.

Бензин А-95 за місяць подешевшав у всіх представлених мережах. Найбільше зниження відбулося в Socar – на 3 грн/л. В UPG, Окко, WOG, KLO та «Укрнафті» ціна зменшилася на 2 грн/л. За останніми доступними даними, у «БРСМ-Нафті» бензин подешевшав на 1 грн/л.

Преміальний бензин А-95+ також став дешевшим. У UPG, Окко, WOG та KLO ціна знизилася на 2 грн/л, у Socar – на 3 грн/л. Найбільше здешевлення зафіксовано в «Укрнафті» – на 5 грн/л.

Бензин А-100 за місяць подешевшав на 2 грн/л в UPG, Окко, WOG та Socar. Водночас у KLO він подорожчав на 2 грн/л. А-92 у KLO та «Укрнафті» став дешевшим на 2 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.