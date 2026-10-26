Ціни на пальне 26 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

За місяць автогаз у найбільших мережах АЗС подорожчав на 8-12 грн за літр

Станом на 26 жовтня 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,77 грн за літр, дизельного пального – 104,14 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі «БРСМ-Нафта» бензин А-95 подорожчав на 20 коп./л, а дизельне пальне – на 16 коп./л. Водночас автогаз подешевшав на 1,30 грн/л. У мережі «Укрнафта» автогаз подорожчав на 1 грн/л. На АЗС WOG дизельне пальне та ДП+ зросли в ціні на 1 грн/л.

Ціни на пальне в Україні дані на 26 жовтня 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 89,90 92,90 102,90 104,90 100,90 - 52,90 92,90 95,90 105,90 108,90 102,90 - 56,50 92,90 95,90 106,90 ↑ 109,90 ↑ 102,90 - 56,90 94,90 97,90 106,00 109,00 104,00 56,50 88,90 91,90 101,90 103,90 - 86,90 52,90 ↑ 87,90 95,60 104,40 107,40 101,90 86,50 54,90 87,99 ↑ - 100,99 ↑ - 50,99 ↓

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 94,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована у WOG – 106,90 грн/л, а преміального дизеля – 109,90 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у також WOG – 56,90 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 50,99 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 26 вересня до 26 жовтня 2026 року ціни на пальне зросли в усіх представлених мережах АЗС. Найбільше подорожчав автогаз – на 8-12 грн за літр. Найсуттєвіше зростання зафіксовано у мережі WOG, де його ціна підвищилася з 44,90 до 56,90 грн/л, тобто на 12 грн/л. У Socar ціна зросла з 45,50 до 56,50 грн/л, в Oкко – із 45,50 до 56,50 грн/л, а в KLO – із 44,90 до 54,90 грн/л. В «Укрнафті» вартість газу зросла з 42,90 до 52,90 грн/л, в UPG із 43,90 до 52,90, а в «БРСМ-Нафті» – із 42,63 до 50,99 грн/л

Водночас бензин А-95 за місяць змінився менш суттєво. В Oкко, Socar та «Укрнафті» його вартість залишилася незмінною, тоді як у UPG ціна зросла на 1 грн/л, у KLO – на 2 грн/л, у WOG – на 90 коп./л а в «БРСМ-Нафті» – на 2,30 грн/л. Преміальний бензин А-95+ подорожчав у чотирьох із представлених мереж: в UPG – на 1 грн/л, в «Укрнафті» – на 3 грн/л, у WOG – на 1,30 грн/л, а в KLO – на 3,60 грн/л.

Дизельне пальне також подорожчало в усіх мережах. Найбільше зростання звичайного дизеля зафіксовано в WOG – зі 100,90 до 106,90 грн/л.

Бензин А-100 також подорожчав у мережах: у WOG – з 99,90 до 102,90 грн/л, у KLO – з 99,90 до 101,90 грн/л, в UPG – з 99,90 до 100,90 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.