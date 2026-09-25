Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Бензин та дизель подорожчали. Ціни на АЗС 25 вересня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Бензин та дизель подорожчали. Ціни на АЗС 25 вересня 2026 року
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: glavcom.ua

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar

Станом на 25 вересня 2026 року кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 89,69 грн за літр, дизельного пального – 99,95 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне 

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, зміни зафіксовано у чотирьох мережах.
На АЗС Окко дизельне пальне преміумкласу (ДП+) подорожчало на 3 грн/л – з 99,90 грн до 102,90 грн/л. Також на 3 грн/л зріс бензин А-100 – з 99,90 грн до 102,90 грн/л. Решта цін у мережі не змінилися.

На АЗС KLO бензин А-92 подешевшав на 2,40 грн/л – з 86,90 грн до 84,50 грн/л. Інші види пального залишилися на попередньому рівні.

На АЗС «Укрнафта» бензин А-95+ подешевшав на 3 грн/л – з 91,90 грн до 88,90 грн/л. Решта цін у мережі не змінилися.

На АЗС БРСМ-Нафта дизельне пальне подорожчало на 9 коп./л – з 96,35 грн до 96,44 грн/л. Автогаз також подорожчав – на 4 коп./л, з 42,59 грн до 42,63 грн/л.

В Окко, WOG та Socar бензин і дизель, як і раніше, найдорожчі серед представлених мереж, тоді як на UPG та АЗС «Укрнафта» пальне залишається помітно дешевшим.

Ціни на пальне станом на 25 вересня 2026 року (грн за літр)

Главком Пальне
Мережа
А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 88,90 91,90 97,90 99,90 99,90 - 43,90
OKKO 92,90 95,90 99,90 102,90 102,90 - 45,50
WOG 92,90 95,90 99,90 99,90 99,90 - 45,50
KLO 85,90 92,00 99,80 99,90 99,90 84,50 44,90
SOCAR 94,90 97,90 103 104 104 - 45,50
UKRNAFTA 88,90 88,90 97,90 99,90 - 86,90 42,90
БРСМ 85,49 - 96,44 - - - 42,63

Як змінювалися ціни на пальне

Після здешевлення на початку літа український ринок наприкінці липня зіткнувся з різким подорожчанням бензину та дизеля. У серпні зростання змінилося стабілізацією, а гуртові ціни на дизель почали знижуватися.

Експерти зазначають, що роздрібні ціни реагують на зміни гуртового ринку із запізненням. «Ціни підвищуються швидко, а пом'якшуються значно повільніше», – пояснював Михайло Гончар.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

Читайте також:

Теги: бензин ціни пальне дизельне пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 26 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
26 серпня, 07:35
Українці традиційно подають борщ із салом та пампушками
Скільки коштує каструля борщу у вересні: ціни на основні інгредієнти
1 вересня, 16:37
Тривале збереження високих цін на нафту позначиться на вартості коротких перельотів
Авіаквитки в Європі можуть суттєво подорожчати: яка причина
3 вересня, 05:10
У серпні українці перепродали на 6,4% менше вживаних авто, ніж торік
Ринок вживаних авто змінився: які машини обирають українці
5 вересня, 10:00
Росія отримала через Мальдіви санкційні товари на сотні мільйонів
Росія знайшла новий шлях для обходу санкцій
2 вересня, 15:47
За десяток яєць у супермаркетах просять від 49,90 грн
В Україні зросли ціни на яйця: огляд з супермаркетів
9 вересня, 10:32
На тлі тривалої тривоги у Києві таксі користується підвищеним попитом
У Києві різко зросли ціни на таксі під час повітряної тривоги
8 вересня, 10:24
Нафтопереробний завод у районі Капотня після атаки
Найбільший НПЗ Москви знову зазнав атаки: що відомо про наслідки
20 вересня, 06:40
Ціни на сало в різних областях України суттєво відрізняються
Сало в Україні дорожчає: скільки коштує кілограм
21 вересня, 12:52

Особисті фінанси

Бензин та дизель подорожчали. Ціни на АЗС 25 вересня 2026 року
Бензин та дизель подорожчали. Ціни на АЗС 25 вересня 2026 року
В Україні зросли ціни на волоський горіх
В Україні зросли ціни на волоський горіх
Корецький роз'яснив, чи збережено щомісячну доплату для вчителів на прифронтових територіях
Корецький роз'яснив, чи збережено щомісячну доплату для вчителів на прифронтових територіях
Хороший урожай, експорт стоїть, а продукти дорожчають. Мінагро знайшло пояснення
Хороший урожай, експорт стоїть, а продукти дорожчають. Мінагро знайшло пояснення
Тарифи на домашній інтернет можуть зрости: названо головну причину
Тарифи на домашній інтернет можуть зрости: названо головну причину
Долар подорожчав. Курс валют 24 вересня 2026
Долар подорожчав. Курс валют 24 вересня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
52K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua