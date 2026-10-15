Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців

Угода Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо російського дизеля викликала критику у США напередодні виборів до Конгресу

Американський президент послабив санкції проти російського пального напередодні виборів до Конгресу, однак аналітики сумніваються, що домовленість із Кремлем допоможе знизити ціни

Президент США Дональд Трамп намагається стримати зростання вартості пального завдяки домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак дизель у Сполучених Штатах залишається дорогим, а зближення Вашингтона з Москвою створює додаткові політичні ризики для республіканців напередодні проміжних виборів до Конгресу. Про це пише «Главком» із посиланням на Axios.

За даними видання, після телефонної розмови з Путіним 9 жовтня Трамп протягом кількох днів зробив низку кроків назустріч Кремлю. Найпомітнішим стало послаблення санкцій щодо російського дизельного пального, яке має збільшити його постачання на світовий ринок.

Білий дім розраховує, що додаткові обсяги допоможуть знизити витрати американських фермерів, перевізників та домогосподарств. Водночас експерти сумніваються, що російська сировина здатна суттєво вплинути на глобальний дефіцит дизеля.

Російський дизель не зупинив зростання цін

Після оголошення домовленості паливний ринок не продемонстрував стійкого здешевлення. Навпаки, 13 жовтня ф'ючерси на дизель у США різко зросли, досягнувши найвищого рівня за кілька тижнів.

За даними NBC News, під час торгів котирування підскочили приблизно на 5%. Це свідчить про побоювання учасників ринку щодо подальшого подорожчання пального.

Середня вартість дизеля у США перевищувала $6 за галон. Високі ціни посилюють тиск на республіканців, які намагаються переконати виборців у здатності адміністрації Трампа стримати витрати на життя. Аналітики пояснюють, що обсяги російського пального, про які заявив американський президент, можуть виявитися недостатніми для подолання дефіциту.

Республіканці ризикують втратити підтримку виборців

Проблеми на паливному ринку загострюються напередодні проміжних виборів до Конгресу США, призначених на 3 листопада.

Демократи посилюють свої позиції навіть у штатах, які традиційно підтримують Республіканську партію. Зокрема, конкурентнішими стали сенатські перегони в Канзасі, Айові, Огайо й Техасі.

За оцінками Axios, республіканці змушені витрачати ресурси на захист місць, які раніше вважалися відносно безпечними. Складна ситуація також спостерігається в Небрасці та Міссісіпі.

На цьому тлі домовленість із Путіним поставила кандидатів від партії Трампа перед непростим вибором: підтримати президента, дистанціюватися від його рішення або уникати публічних коментарів.

Угода з Кремлем викликала обурення в Конгресі

Рішення американського президента розкритикували не лише демократи, а й представники його власної партії.

Дванадцятеро сенаторів США – по шестеро від кожної партії – закликали Трампа скасувати домовленість із Росією. На їхню думку, послаблення санкцій не принесе відчутного полегшення американським споживачам, натомість забезпечить Кремлю додаткові доходи для фінансування війни проти України.

Окремі республіканці також виступили за блокування закупівель російських нафтопродуктів. Водночас Білий дім захищає своє рішення. Речниця адміністрації Анна Келлі заявила Axios, що домовленість має допомогти знизити ціни для фермерів, водіїв вантажівок та американських родин.

У разі втрати республіканцями більшості в Конгресі Трамп може зіткнутися з блокуванням законодавчих ініціатив і розслідуваннями щодо діяльності його адміністрації.

Що відомо про домовленість Трампа з Путіним

Нагадаємо, 9 жовтня «Главком» повідомляв, що Трамп розблокував постачання російського дизеля на світові ринки. Міністерство фінансів США дозволило окремі операції з пальним російського походження до 7 квітня 2027 року.

Згодом американські політики розкритикували домовленість, заявивши, що вона послаблює економічний тиск на Москву та може допомогти Росії продовжувати війну.

Також «Главком» писав про звернення дванадцяти сенаторів до Трампа. Законодавці вимагали відкликати дозвіл на операції з російським дизелем, наголосивши, що додаткові доходи Кремля становлять загрозу для України.