Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Ціна борщу зросла: скільки коштує каструля наприкінці вересня

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Ціна борщу зросла: скільки коштує каструля наприкінці вересня
Овочі для борщу наприкінці вересня дешевшали, але це не втримало загальну вартість страви
фото: glavcom.ua

М’ясо помітно додало в ціні, тоді як частина овочів за другу половину місяця подешевшала

Наприкінці вересня каструля класичного українського борщу об’ємом 3–4 літри коштує близько 153 грн. Порівняно з розрахунком від 17 вересня страва подорожчала більш ніж на 8 грн. «Главком» порахував, у скільки тепер обійдеться борщ за цінами на 29 вересня.

Скільки продуктів потрібно для каструлі

Для порівняння беремо той самий рецепт, який використовували у попередньому розрахунку. На каструлю об’ємом приблизно 3–4 літри знадобляться:

  • свинячі ребра – 400 г;
  • білокачанна капуста – 500 г;
  • картопля – 300 г;
  • морква – 200 г;
  • буряк – 200 г;
  • цибуля – 150 г;
  • помідори – 300 г;
  • соняшникова олія – 30 мл.

Сіль і спеції у розрахунок не включені.

Скільки коштують продукти наприкінці вересня

За актуальними цінами, вартість необхідної кількості продуктів становить:

  • 500 г капусти – 13,18 грн;
  • 300 г картоплі – 4,74 грн;
  • 200 г моркви – 3,41 грн;
  • 200 г буряка – 3,63 грн;
  • 150 г цибулі – 2,81 грн;
  • 300 г помідорів – 17,06 грн;
  • 400 г свинячих ребер – 103,99 грн;
  • 30 мл олії – близько 3,69 грн.
    Ціни на овочі для борщу в одному із супермаркетів країни
    Ціни на овочі для борщу в одному із супермаркетів країни
    glavcom.ua

У підсумку основні продукти для каструлі борщу коштують 152,50 грн, тобто після округлення – 153 грн.

Найбільше подорожчали свинячі ребра

Для порівняння, 17 вересня той самий набір продуктів коштував 144,28 грн. Отже, за 12 днів вартість каструлі зросла приблизно на 8,22 грн, або на 5,7%.

Найбільше на загальну суму вплинуло подорожчання свинячих ребер. 17 вересня 400 г цього м’яса коштували 95,99 грн, тоді як тепер – 103,99 грн. Таким чином, лише м’ясна складова додала до вартості каструлі близько 8 грн.

В Auchan охолоджене свиняче ребро коштує 215,90 грн за кг
В Auchan охолоджене свиняче ребро коштує 215,90 грн за кг
auchan.zakaz.ua

Водночас частина овочів стала дешевшою. Зокрема, 500 г білокачанної капусти тепер коштують близько 13,18 грн проти 13,90 грн 17 вересня.

У Metro кілограм капусти коштує 22 грн
У Metro кілограм капусти коштує 22 грн
скриншот сайту metro.zakaz.ua

Морква подешевшала з 3,54 грн до 3,41 грн, цибуля – з 2,92 грн до 2,81 грн.

У Мегамаркет кілограм моркви коштує 19,50 грн
У Мегамаркет кілограм моркви коштує 19,50 грн
скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Водночас картопля та помідори подорожчали. 300 г картоплі тепер коштують близько 4,74 грн проти 4,49 грн 17 вересня, а 300 г помідорів – 17,06 грн проти 16,16 грн.

У «Мегамаркеті» картопля за акцією коштує 17,50 грн за кг замість 22,50 грн
У «Мегамаркеті» картопля за акцією коштує 17,50 грн за кг замість 22,50 грн
скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Середня ціна олії «Олейна» на 29 вересня становить 104,66 грн за 850 мл, тому 30 мл, необхідні для нашого розрахунку, обходяться приблизно у 3,69 грн.

Олія в одному із супермаркетів країни
Олія в одному із супермаркетів країни
glavcom.ua

Таким чином, попри здешевлення окремих овочів, загальна вартість борщу за другу половину вересня зросла передусім через подорожчання свинячих ребер.

Нагадаємо, у середині вересня «Главком» уже підраховував вартість каструлі класичного українського борщу. Тоді за тим самим рецептом і з тією самою кількістю продуктів страва коштувала 144,28 грн. За 12 днів вартість борщу зросла до 152,50 грн — майже на 8,22 грн, або 5,7%. Найпомітніше на здорожчання вплинуло м’ясо: свинячі ребра за цей час додали у ціні 8 грн.

Читайте також:

Теги: продукти ціни борщ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз павербанки коштують від сотень гривень, а генератори та EcoFlow – від десятків тисяч
Українці готуються до зими: скільки коштують павербанки, генератори та EcoFlow
4 вересня, 15:04
Соки та нектари на полицях магазинів можуть суттєво відрізнятися за складом
Сік чи нектар: як не переплатити та що насправді в упаковці
5 вересня, 14:00
Росіяни повторно атакували склад із продуктами на Одещині
На Одещині після атаки РФ спалахнув склад із продуктами
5 вересня, 09:57
Під час тривог попит на таксі стрімко зростає
Зростання цін на таксі під час тривог у Києві: Uklon пояснив, чи стримуватиме вартість
2 вересня, 15:51
Зерно дорожчає через посуху й перебої в Чорному морі
Ціни на їжу злетіли: у світі зафіксували рекорд за три роки
9 вересня, 05:45
Нарада щодо організації шкільного харчування в Житомирській ОВА
Скандал із харчуванням школярів на Житомирщині. ОВА відреагувала на публікацію «Главкома»
10 вересня, 08:23
Дядя Жора записав пісню про подорожчання палива
Дизель по 100. Дядя Жора записав іронічну пісню (відео)
15 вересня, 15:58
Ціни на яловичину, курятину та свинину у торговельних мережах відрізняються залежно від виду продукції, магазину та наявності акцій
Ціни на м’ясо в Україні змінилися: скільки коштують курятина, свинина та яловичина у вересні
17 вересня, 17:00
Ціни на бензин і дизель на українських АЗС продовжують відрізнятися залежно від мережі
Бензин по 95 грн, дизель – уже понад 100: як мінялися ціни на АЗС 21–25 вересня 2026 року
25 вересня, 23:00

Особисті фінанси

Ціна борщу зросла: скільки коштує каструля наприкінці вересня
Ціна борщу зросла: скільки коштує каструля наприкінці вересня
Курс валют 29 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 29 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 29 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 29 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Огірки й картопля дорожчають, цибуля дешевшає: як змінилися ціни в Україні
Огірки й картопля дорожчають, цибуля дешевшає: як змінилися ціни в Україні
Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026 року
Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у вересні 2026 року
Скільки коштує продуктовий кошик з 10 позицій: ціни станом на кінець вересня
Скільки коштує продуктовий кошик з 10 позицій: ціни станом на кінець вересня

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
62K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»

Новини

В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua