Ціна борщу зросла: скільки коштує каструля наприкінці вересня

Овочі для борщу наприкінці вересня дешевшали, але це не втримало загальну вартість страви

М’ясо помітно додало в ціні, тоді як частина овочів за другу половину місяця подешевшала

Наприкінці вересня каструля класичного українського борщу об’ємом 3–4 літри коштує близько 153 грн. Порівняно з розрахунком від 17 вересня страва подорожчала більш ніж на 8 грн. «Главком» порахував, у скільки тепер обійдеться борщ за цінами на 29 вересня.

Скільки продуктів потрібно для каструлі

Для порівняння беремо той самий рецепт, який використовували у попередньому розрахунку. На каструлю об’ємом приблизно 3–4 літри знадобляться:

свинячі ребра – 400 г;

білокачанна капуста – 500 г;

картопля – 300 г;

морква – 200 г;

буряк – 200 г;

цибуля – 150 г;

помідори – 300 г;

соняшникова олія – 30 мл.

Сіль і спеції у розрахунок не включені.

Скільки коштують продукти наприкінці вересня

За актуальними цінами, вартість необхідної кількості продуктів становить:

500 г капусти – 13,18 грн;

300 г картоплі – 4,74 грн;

200 г моркви – 3,41 грн;

200 г буряка – 3,63 грн;

150 г цибулі – 2,81 грн;

300 г помідорів – 17,06 грн;

400 г свинячих ребер – 103,99 грн;

30 мл олії – близько 3,69 грн. Ціни на овочі для борщу в одному із супермаркетів країни glavcom.ua

У підсумку основні продукти для каструлі борщу коштують 152,50 грн, тобто після округлення – 153 грн.

Найбільше подорожчали свинячі ребра

Для порівняння, 17 вересня той самий набір продуктів коштував 144,28 грн. Отже, за 12 днів вартість каструлі зросла приблизно на 8,22 грн, або на 5,7%.

Найбільше на загальну суму вплинуло подорожчання свинячих ребер. 17 вересня 400 г цього м’яса коштували 95,99 грн, тоді як тепер – 103,99 грн. Таким чином, лише м’ясна складова додала до вартості каструлі близько 8 грн.

В Auchan охолоджене свиняче ребро коштує 215,90 грн за кг auchan.zakaz.ua

Водночас частина овочів стала дешевшою. Зокрема, 500 г білокачанної капусти тепер коштують близько 13,18 грн проти 13,90 грн 17 вересня.

У Metro кілограм капусти коштує 22 грн скриншот сайту metro.zakaz.ua

Морква подешевшала з 3,54 грн до 3,41 грн, цибуля – з 2,92 грн до 2,81 грн.

У Мегамаркет кілограм моркви коштує 19,50 грн скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Водночас картопля та помідори подорожчали. 300 г картоплі тепер коштують близько 4,74 грн проти 4,49 грн 17 вересня, а 300 г помідорів – 17,06 грн проти 16,16 грн.

У «Мегамаркеті» картопля за акцією коштує 17,50 грн за кг замість 22,50 грн скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Середня ціна олії «Олейна» на 29 вересня становить 104,66 грн за 850 мл, тому 30 мл, необхідні для нашого розрахунку, обходяться приблизно у 3,69 грн.

Олія в одному із супермаркетів країни glavcom.ua

Таким чином, попри здешевлення окремих овочів, загальна вартість борщу за другу половину вересня зросла передусім через подорожчання свинячих ребер.

Нагадаємо, у середині вересня «Главком» уже підраховував вартість каструлі класичного українського борщу. Тоді за тим самим рецептом і з тією самою кількістю продуктів страва коштувала 144,28 грн. За 12 днів вартість борщу зросла до 152,50 грн — майже на 8,22 грн, або 5,7%. Найпомітніше на здорожчання вплинуло м’ясо: свинячі ребра за цей час додали у ціні 8 грн.