Як змінилася вартість апельсинів, мандаринів і бананів у супермаркетах
Майже на гривню подорожчали у лютому та банани, до 64,77 грн/кг
Українцям показали, що відбувається з цінами на мандарини, апельсини та банани у лютому. Про це свідчать дані порталу Мінфін.
Так, станом на 8 лютого середня вартість мандаринів зросла з 59,59 грн/кг до 62,77 грн/кг. Марокко подорожчали майже на 7 гривень, до 149,00 грн/кг, клементин підскочили у ціні з 68,18 грн/кг до 81,90 грн/кг.
Ціни на апельсини змінилися в залежності від сорту. Зокрема апельсини знизилися в ціні майже на 3 гривні, до 70,23 грн/кг. А ось Єгипет подорожчав із 53,65 грн/кг до 57,10 грн/кг. Преміум подорожчали майже на 2 гривні до 57,45 грн/кг.
Майже на гривню подорожчали у лютому та банани, до 64,77 грн/кг.
Поточні ціни на фрукти в різних магазинах такі:
Ще на початку року повідомлялося про те, що через блокаду кордону в Україні подорожчають цитрусові.
Нагадаємо, в Україні здорожчали молочні продукти, виробники зробили невтішний прогноз.
«Вірогідно подальше підвищення цін на кисломолочну продукцію, тверді та напівтверді сири, вершкове масло, оскільки проблема дефіциту молока-сировини в Україні нікуди не зникла. Незважаючи на те, що 2023 року молочно-товарні ферми вийшли за обсягами надоїв на довоєнні рівні, їх потужності все одно не вистачає щоби компенсувати різке скорочення виробництва молока в господарствах населення», – додали в Асоціації.
Стало відомо, що морепродукти в Україні стануть дешевшими.
За словами заступника міністра агрополітики Віталія Головні, марикультура – перспективний напрямок розвитку для української економіки.
«Нам треба розвивати морську аквакультуру. У цьому ми опираємось на досвід країн, які є лідерами, наприклад, Норвегія та Чилі. В розпорядженні чітко визначені координати для ведення бізнесу у Сухому лимані. І ми пропонуємо підприємцям взяти участь в електронних торгах на право оренди акваторією», – зазначив Віталій Головня.
Зазначається, що вперше в історії України урядом прийнято рішення про надання можливості підприємцям займатися марикультурою на умовах оренди у частині акваторії Сухого лиману, що в Одеській області.
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