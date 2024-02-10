Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Як змінилася вартість апельсинів, мандаринів і бананів у супермаркетах

Катерина Іванова
glavcom.ua
Як змінилася вартість апельсинів, мандаринів і бананів у супермаркетах
фото з відкритих джерел

Майже на гривню подорожчали у лютому та банани, до 64,77 грн/кг

Українцям показали, що відбувається з цінами на мандарини, апельсини та банани у лютому. Про це свідчать дані порталу Мінфін.

Так, станом на 8 лютого середня вартість мандаринів зросла з 59,59 грн/кг до 62,77 грн/кг. Марокко подорожчали майже на 7 гривень, до 149,00 грн/кг, клементин підскочили у ціні з 68,18 грн/кг до 81,90 грн/кг.

Як змінилася вартість апельсинів, мандаринів і бананів у супермаркетах фото 1
фото: index.minfin.com.ua
Як змінилася вартість апельсинів, мандаринів і бананів у супермаркетах фото 2
index.minfin.com.ua

Ціни на апельсини змінилися в залежності від сорту. Зокрема апельсини знизилися в ціні майже на 3 гривні, до 70,23 грн/кг. А ось Єгипет подорожчав із 53,65 грн/кг до 57,10 грн/кг. Преміум подорожчали майже на 2 гривні до 57,45 грн/кг.

Як змінилася вартість апельсинів, мандаринів і бананів у супермаркетах фото 3
фото: index.minfin.com.ua

Майже на гривню подорожчали у лютому та банани, до 64,77 грн/кг.

Як змінилася вартість апельсинів, мандаринів і бананів у супермаркетах фото 4
фото: index.minfin.com.ua

Поточні ціни на фрукти в різних магазинах такі:

Як змінилася вартість апельсинів, мандаринів і бананів у супермаркетах фото 5
фото: index.minfin.com.ua

Ще на початку року повідомлялося про те, що через блокаду кордону в Україні подорожчають цитрусові.

Нагадаємо, в Україні здорожчали молочні продукти, виробники зробили невтішний прогноз.

«Вірогідно подальше підвищення цін на кисломолочну продукцію, тверді та напівтверді сири, вершкове масло, оскільки проблема дефіциту молока-сировини в Україні нікуди не зникла. Незважаючи на те, що 2023 року молочно-товарні ферми вийшли за обсягами надоїв на довоєнні рівні, їх потужності все одно не вистачає щоби компенсувати різке скорочення виробництва молока в господарствах населення», – додали в Асоціації.

Стало відомо, що морепродукти в Україні стануть дешевшими.

За словами заступника міністра агрополітики Віталія Головні, марикультура – перспективний напрямок розвитку для української економіки. 

«Нам треба розвивати морську аквакультуру. У цьому ми опираємось на досвід країн, які є лідерами, наприклад, Норвегія та Чилі. В розпорядженні чітко визначені координати для ведення бізнесу у Сухому лимані. І ми пропонуємо підприємцям взяти участь в електронних торгах на право оренди акваторією», – зазначив Віталій Головня.

Зазначається, що вперше в історії України урядом прийнято рішення про надання можливості підприємцям займатися марикультурою на умовах оренди у частині акваторії Сухого лиману, що в Одеській області. 

Читайте також: Цьогоріч вартість продуктів, які найчастіше купують українці, може зрости
Теги: Мінфін підвищення цін фрукти населення Марокко українці Норвегія продукти Єгипет морепродукти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада повинна визначити, як для захисту країни використати ресурс кожного українця
Як успішно організувати мобілізацію? Екссуддя Конституційного суду дав підказку владі
17 сiчня, 10:29
Росіян з мегаполісів пропонують повернути до «традиційних цінностей»
Демографи пропонують вигнати росіян із великих міст, щоб збільшити народжуваність
23 сiчня, 15:03
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
Спікер Палати представників США заявив, що питання кордону та допомогу Україні можуть розділити
31 сiчня, 04:45
Латвія допомоагає українцям із пошуком роботи
Скільки українців шукають роботу Латвії: оприлюднено дані
15 сiчня, 18:38
Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів області Сумщини
На Донеччині РФ влучила у будівлю «Укртелекома», ЗСУ відбили штурм на Луганщині: ситуація в регіонах
19 сiчня, 10:30
Українці матимуть право на гарантоване державою житло протягом перших 90 днів
Новини з Ірландії: виплати для біженців скоротять, але не всім
26 сiчня, 16:41
На минулий рік Нацбанк очікував зростання переказів до $16 млрд, але прогноз виявився помилковим
Перекази українців з-за кордону скорочуються: Нацбанк показав цифри
1 лютого, 14:59
Внаслідок обстрілу с. Василівка Куп’янського району пошкоджено підстанцію та приватний будинок
У Вовчанську пошкоджено будівлі адміністрації, загиблі на Донеччині: ситуація в регіонах
5 лютого, 09:36
Володимир Зеленський, Денис Шмигаль та Руслан Стефанчук
Як змінився рівень довіри до президента та міністрів – опитування
7 лютого, 16:06

Особисті фінанси

Пільги на оплату комуналки: хто має право на їх отримання
Пільги на оплату комуналки: хто має право на їх отримання
Дострокові пенсії за віком: хто має право на призначення
Дострокові пенсії за віком: хто має право на призначення
Як змінилася вартість апельсинів, мандаринів і бананів у супермаркетах
Як змінилася вартість апельсинів, мандаринів і бананів у супермаркетах
Українці можуть самостійно збільшити пенсію: чотири дієвих способи
Українці можуть самостійно збільшити пенсію: чотири дієвих способи
Кабмін затвердив порядок перерахунку вартості неякісних комунальних послуг
Кабмін затвердив порядок перерахунку вартості неякісних комунальних послуг
Додаткові виплати від ООН: хто може отримати
Додаткові виплати від ООН: хто може отримати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Британська розвідка повідомила, що стало причиною вибуху на ракетному заводі РФ
75K
Українських військовополонених не було на борту Іл-76 – Данілов
68K
Сирський на посаді головнокомандувача ЗСУ зробив перші заяви
48K
Правоохоронці пояснили, як українці профінансували Росію на майже 3 млрд грн
43K
Відставка Залужного: у пропагандистки сталась істерика
32K
Новий головком Сирський: чим відзначився і що від нього очікувати

Новини

Ворожа атака безпілотників, сильна пожежа в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Сніг і дощ, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 10 лютого
Сьогодні, 05:20
Китайський Новий рік. Які свята відзначають 10 лютого
Сьогодні, 00:20
Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України
Вчора, 12:17
Пожежі у Росії, ворог атакував Харківщину: головне за ніч
Вчора, 06:30
Дощ і сніг в низці областей: прогноз погоди на 9 лютого
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua