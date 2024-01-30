Морепродукти в Україні стануть доступнішими: у чому причина

Підприємці на сім років зможуть орендувати ділянку для вирощування морепродуктів

Перші торги щодо оренди ділянок для марикультури будуть оголошені найближчим часом

В Україні дозволили використовувати акваторію Сухого лиману для ведення господарської діяльності у сфері марикультури, внаслідок чого морепродукти стануть дешевшими. Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

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Відповідне розпорядження «Про проведення аукціону з продажу права на укладення договору користування на умовах оренди акваторією (водним простором) Сухого лиману для цілей морської аквакультури» № 60-р схвалено Урядом на минулому засіданні.

За словами заступника міністра агрополітики Віталія Головні, марикультура – перспективний напрямок розвитку для української економіки. Він дасть можливість постачати на внутрішній ринок якісні, корисні та доступні за ціною морепродукти.

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«Нам треба розвивати морську аквакультуру. У цьому ми опираємось на досвід країн, які є лідерами, наприклад, Норвегія та Чилі. В розпорядженні чітко визначені координати для ведення бізнесу у Сухому лимані. І ми пропонуємо підприємцям взяти участь в електронних торгах на право оренди акваторією», – зазначив Віталій Головня.

Зазначається, що вперше в історії України урядом прийнято рішення про надання можливості підприємцям займатися марикультурою на умовах оренди у частині акваторії Сухого лиману, що в Одеській області.

«Ділянка водойми в Сухому лимані має вільний водообмін з морем та достатню солоність для вирощування мідій, різних видів креветок тощо», – повідомляють у відомстві.

Договір про оренду буде укладатись на 7 років. Такий термін зумовлено тим, що прибуток від реалізації продукції аквакультури може бути отримано на третій рік господарчої діяльності. Також підприємцю необхідно провести підготовчі роботи для початку виробництва, яке здійснюватиметься шляхом розміщення технологічних пристроїв – плавучих садків, колекторів для молюсків тощо.

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Перші торги будуть оголошені найближчим часом.

Марикультура – промислове розведення та вирощування морських водних живих ресурсів (риб, безхребетних, водних рослин) або інших продуктів у спеціальних господарствах на відкритих ділянках океану, у його прибережних районах, у резервуарах, ставках, водогонах, що заповнені морською водою. Прикладом може бути вирощування морської риби, а також молюсків, креветок і водоростей у морських водоймах. Безпосередні продукти виробництва марикультури: риб'яча ікра, агар-агар, ювелірні вироби (наприклад перлини) та косметика. В Україні марикультура – це різновид аквакультури, яка здійснюється у внутрішніх морських водах України – в Чорному і Азовському морях.

Марикультура широко застосовується в більшості прибережних країн, Норвегії, Іспанії, Болгарії, Румунії. Лідером з вирощування продукції морської аквакультури серед Чорноморсько-середземноморських держав є Туреччина.

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